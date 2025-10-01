Cómo marcar límites sanos con tu suegra (y que tu pareja no se sienta en medio)

Cada familia es diferente, pero muchas suegras suelen ser invasivas y tener mucho protagonismo en la relación de pareja. Esto se debe al papel de protección que tienen con la hija o el hijo, sintiéndose desplazada en el momento en el que llega la figura de la novia o el novio. Culturalmente, los suegros han tenido un papel mucho más segundario, aunque es cierto que también se puede aplicar a ellos.

En la mayoría de ocasiones se opta por no poner límites por miedo a que la pareja no lo acepte o poder causarle dolor por su papel intermedio entre la madre y la pareja. Sin embargo, otras personas no pueden sostener esa relación que puede afectar incluso en la crianza de los hijos y, decide que es mejor establecer una estrategia para que cada persona tenga su lugar.

Establecer estos límites no será fácil, pero el psicólogo sanitario Mikel Rifón Eseverri establece estrategias que no afectarán a la pareja y que hará la convivencia mucho más fácil.

Cinco estrategias para poner límites a la suegra

En primer lugar se debe hacer una lista de prioridades en la relación con la pareja en la que la suegra o el suegro no son bienvenidos porque ciertos comportamientos producen incomodidad. Seguidamente, se tienen que buscar las palabras con la que cada una de nosotras nos sentimos más cómodas. Desarrollar la empatía en estas situaciones es clave para entender la posición de todos.

Una vez se pase a la acción y llegue el momento de hablar, siempre se deben manifestar las necesidades sin dejar que nadie las tumbe. Eso sí, siempre priorizando el respeto. Otra técnica que se utiliza mucho es la de sandwich que es envolver el mensaje negativo con otros enfoques positivos. Seguramente, la respuesta de la suegra puede que sea incómoda, pero tolerar las emociones es principal.

Además, expresar los sentimientos en primera persona, ayudará a que el suegro o la suegra no se sienta atacado y trate mejor los mensajes que reciba. La comunicación asertiva es clave para que ninguna de las partes sea manipulada y, desde el primer momento, aunque se escuchen las recomendaciones, estar seguro de las necesidades y prioridades de la familia y seguir adelante con ellas sin que nadie pueda impedirlo.

Realmente, si ven que una vez puesto los límites, las metas son diferentes, el mensaje se podría malinterpretar y en el futuro no tomar de manera convincente las palabras de la pareja, poniendo en riesgo incluso la relación con el novio o la novia.

Referencias bibliográficas: