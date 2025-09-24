Cuando tu suegra opina sobre cómo crías a tus hijos: qué contestar sin entrar en una discusión interminable

Los tiempos van cambiando y las nuevas generaciones tienen visiones diferentes en cuanto a la crianza con respecto a otras anteriores como puede ser los de las propias madres y suegras. En muchas ocasiones, es un motivo de discusión porque muchas personas no aceptan la forma que se tiene de criar algunas madres a los más pequeños. Algunas recomendaciones pueden ser bienintencionadas y útiles, pero otras pueden generar incomodidad, rechazo y frustración. Normalmente, se atribuye este comportamiento a las suegras que llegan a cuestionar la autoridad de los padres.

Este pediatra y padre cuenta en sus redes sociales una anécdota que le ocurrió en consulta. “La suegra lo que quería ser partícipe de ese niño por ser su primer nieto”. Además, aconseja no callarse, pero es muy difícil que el conflicto no se eleve siempre que se tenga un comportamiento adecuado.

Qué límites establecer en la crianza del niño ante la suegra

No existe una ciencia exacta sobre cómo actuar en el caso de que la suegra tome el protagonismo en la crianza de tu hijo. Cada persona es diferente, pero sí que estos comportamientos ayudarán a que la relación se permanezca lo mejor posible entre ambas. En primer lugar, se debe mostrar empatía y entender por qué tiene ese comportamiento. Muchas de ellas solo quieren sentirse útil y, tampoco aceptan que los tiempos haya evolucionado.

Mantener la calma es otro de los consejos que se debe aplicar en esta relación. No se trata de ceder en todo, pero establecer límites sin llegar a la confrontación. Las respuestas cortas y amables es una de las formas más eficaces porque no se llega a abrir un debate. Los límites se establecen con firmeza y siempre en primera persona sin atacar a la suegra, en este caso, o cualquier persona que quiera imponer su opinión.

El papel de la pareja es muy importante y se debe delegar en ella cuando la situación se desborda. Así se evita que la suegra lo interprete como el rechazo directo. Además, todos los comentarios no requieren respuestas y en unos se debe actuar y otros, simplemente, dejarlos pasar. Todas las conversaciones deben tener lugar en un momento de calma, porque cuando nos alteramos se suelen decir cosas que al final llegan al arrepentimiento. La finalidad concreta es la relación a largo plazo que, siempre que sea posible, debe ser respetuosa por los otros miembros de la familia que se encuentran en medio como pueden ser los hijos y los nietos.

