El 84% de las adolescentes teme que sus imágenes se usen para contenido sexual falso
El informe 'Así somos. El estado de la adolescencia en España' revela que la mayoría de los jóvenes está satisfecho con su vida, pero el 10% admite haber experimentado adicción al móvil
El 44% de la juventud está afectada por niveles severos de ansiedad, depresión o estrés
Los adolescentes han integrado la inteligencia artificial (IA) en su vida cotidiana, ya sea para los estudios o como confidente en cuestiones personales, aunque la mayoría manifiesta también recelos, entre los que citan el uso de las imágenes para crear contenido sexual falso, según manifiestan el 84% de ellas y el 76% de ellos.
Éstos son algunos de los datos que revela el informe Así somos. El estado de la adolescencia en España presentado este jueves por la organización Plan Internacional a partir de más de 3.500 entrevistas a adolescentes de entre 12 y 21 años, que pretende ser una radiografía de cómo vive y siente el 10% de la población.
La encuesta revela que en términos generales, la gran mayoría de los adolescentes españoles está satisfecho con su vida (el 76% de las chicas y el 80% de ellos), pero también muestra inquietudes y problemas: en torno al 10% admite haber experimentado adicción al móvil, a las redes sociales y a la IA; cerca de 8 de cada 10 cree que todos los políticos mienten, y el 15 por ciento de ellas (el doble que ellos) admite problemas de salud mental.
La preocupación y la incertidumbre frente al futuro se acentúa entre los 17 y los 21 años, especialmente entre las chicas (50%, frente al 39% de los chicos), pues acusan los problemas de su entorno, como la educación o la vivienda.
Aunque son conscientes de la violencia de género, todavía no se perciben como tal determinados comportamientos de control: alrededor de la mitad de los chicos ve aceptable querer saber en todo momento dónde está su novia o revisar su móvil. Y como dato llamativo, la encuesta revela que el 72% de ellos teme que una chica les acuse sin motivo de acoso.
En cuanto a ellas, el 14% afirma haber vivido acoso o violencia sexual -un 9% a través de redes sociales o IA-, un porcentaje que desciende en el caso de ellos, con un 6 y 8% respectivamente.
El aspecto físico es fuente de preocupación, sobre todo para ellas, pues las expectativas que generan las redes sociales son muy altas. Así, más de dos de cada diez adolescentes y jóvenes no se sienten cómodos con su imagen.
Redes e IA en la vida cotidiana
Esta generación ha integrado la IA en su vida y ve esta herramienta con satisfacción (el 67% de ellas y el 72% de los chicos). De hecho, el 62% de las chicas y el 59% de los chicos encuestados ha recurrido a ella en el mes previo a la encuesta para resolver dudas sobre sus estudios. Sólo el 14% asegura no haberla utilizado en el último mes.
Y es que la utilizan sobre todo para cuestiones académicas (61 y 56%), aunque también para curiosear e informarse (en el 43% en ambos casos).
Además, el 18% de las chicas y el 12% de los chicos utiliza la IA para hablar de cuestiones personales, un porcentaje que se eleva hasta el 25% entre las jóvenes de 17 a 21 años.
Pero sí ven los riesgos, según Plan Internacional, además de la creación sin permiso de contenido sexual falso, sus principales preocupaciones son la publicación de fake news (82% en ellas y 71% en ellos) y el uso indebido para diagnósticos de salud mental, algo que temen el 78% de ellas y el 70% de ellos.
Además, el 68% de las chicas teme desarrollar dependencia de la IA, siete puntos más que los chicos.
Las redes sociales son casi onmipresentes, sobre todo entre las chicas: el 45% pasa tres o más horas diarias en redes durante la semana, proporción que asciende al 57% los fines de semana. En el caso de los chicos, estos valores son algo menores. Además, quienes tienen entre 12 y 16 años suelen dedicarles menos tiempo.
Y es que, el entorno digital se ha convertido también en un elemento primordial de su ocio. Ellas señalan como actividad preferida conectarse desde casa para jugar on line, estar en redes sociales o con la IA (55%). Le siguen las actividades vinculadas con la naturaleza (54%) y las artísticas y culturales (53%). Más de la mitad practica deporte.
En el caso de ellos, les gusta la actividad física (72%), seguida por los juegos on line, las redes sociales y la IA (62%).
Recomendaciones
Esta radiografía se presenta cuando se están tramitando dos proyectos legislativos que afectan a los menores y a la IA.
El primero de ellos, que el miércoles superó una enmienda a la totalidad en el Congreso, es el proyecto de ley orgánica de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, y el otro, el anteproyecto de ley para la gobernanza de la inteligencia artificial.
Ante los datos de la encuesta, Plan Internacional hace un llamamiento a regular la IA y las plataformas digitales, y a impulsar la prevención ante la salud mental, las adicciones y la violencia digital entre los adolescentes.
