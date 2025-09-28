Cofares, sinónimo de excelencia operativa, servicio público y compromiso con las farmacias andaluzas

Que los pacientes lleguen a su farmacia más cercana o a aquella de confianza, la de toda la vida, y encuentren ese medicamento o producto sanitario que tanto necesitan es algo habitual. Y que el farmacéutico se lo entregue en cuestión de minutos supone el último eslabón de una importante y sólida cadena que permite que la dispensación a pie de calle sea posible.

Detrás de ese acto del profesional de la farmacia comunitaria, se encuentran cooperativas de distribución farmacéutica de gama completa, como Cofares, que es líder en España y que cuenta con una gran presencia en Andalucía.

De este modo, la Cooperativa trabaja incansablemente para que cada fármaco llegue en condiciones de seguridad a todas las farmacias andaluzas. Algo que requiere de una planificación y una gestión cruciales, que va mucho más allá del ámbito del transporte de medicamentos y que se traduce en dar un servicio público.

Esta labor comienza con la adquisición y recogida de los productos en los laboratorios farmacéuticos. Después, la Cooperativa los almacena y custodia en condiciones especiales de protección y conservación hasta que son requeridos por las farmacias. Y, finalmente, los distribuye en tiempo y forma en todos los núcleos de población asegurando así una mayor cercanía y accesibilidad.

Este servicio garantiza la disponibilidad continua de los medicamentos en las farmacias de Andalucía, sin importar si están ubicadas en ciudades o en zonas rurales, para que toda la población, independientemente de su código postal, tenga un acceso equitativo a los fármacos que más falta les hacen.

“Andalucía es una de nuestras prioridades. Estamos cerca de las farmacias para contribuir a mejorar el acceso de los andaluces a sus medicamentos y productos de salud. La salud nos mueve allá donde se nos necesita, por eso, nuestra razón de ser es facilitar la labor diaria de los farmacéuticos, que ejercen un rol esencial. Garantizan una atención personalizada y orientan al paciente, siendo su profesional sanitario de referencia disponible, en muchos casos, las 24 horas del día”, resalta Eduardo Pastor, presidente de Cofares.

Inversión por y para las farmacias andaluzas

Andalucía es la comunidad autónoma que cuenta con un mayor número de instalaciones de Cofares, con un total de seis almacenes repartidos estratégicamente por toda la región, que garantizan el suministro a todos sus socios titulares de oficinas de farmacia. Además, dispone de una oficina de Sección de Crédito en Sevilla, desde la que ofrece una atención personalizada a los socios.

Concretamente, los centros logísticos de Cofares en Andalucía están ubicados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla y Jaén. “Esto permite que todos nuestros socios, titulares de oficinas de farmacia, cuenten con un almacén próximo, acercando así los fármacos y productos de salud a la población andaluza”, apunta Eduardo Pastor.

Fue en la década de los 80 cuando Cofares inauguró su primer centro logístico en Andalucía, concretamente en Sevilla, donde posteriormente se ha realizado una reforma integral dotándole de automatización. La Cooperativa comenzó entonces su compromiso con esta comunidad, algo que persiste en el tiempo. Muestra de ello es que ha destinado más de siete millones de euros entre 2022 y 2025 a la mejora y modernización de todos sus almacenes. De los seis centros, el último fue el de Linares, que se inauguró en 2023 y cuenta con sistemas tecnológicos y de robotización de vanguardia en el sector. Y cuya construcción supuso una inversión de cerca de tres millones de euros durante el mencionado periodo.

Así, los sistemas logísticos avanzados y el uso de tecnologías punteras diferenciales dan como resultado una excelencia operativa que asegura que las farmacias tengan acceso a los productos que necesitan, es decir, que los medicamentos lleguen a cada rincón de la región con rapidez y eficiencia.

Para lograr este objetivo, la Cooperativa realiza cerca de 300 rutas diarias a las farmacias de Andalucía, sin dejar de lado a ninguna de las ocho provincias. Asimismo, su presencia en esta comunidad también tiene un impacto significativo en el ámbito del empleo, con la creación de más de 270 puestos de trabajo directo, sumado a centenares de empleos indirectos derivados de su actividad.

En definitiva, la apuesta de Cofares en Andalucía y su alto grado de inversión suponen una clara muestra de su firme compromiso con las farmacias de la región y con la salud de sus pacientes. Todo ello gracias a una actividad que, más allá de la distribución, constituye una labor esencial de servicio público.