El contagio de gripe aviar a humanos es muy excepcional: "Requiere una exposición reiterada a ambientes contaminados por aves infectadas o sus excrementos"

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha reiterado que el contagio de influenza aviar a personas es "muy excepcional" y que el riesgo para la población general española es "muy bajo", pese a la circulación del virus H5N1 en diferentes puntos del territorio nacional. Según los expertos, para que se produzca la transmisión se requiere una exposición "reiterada a ambientes contaminados por aves infectadas o sus excrementos".

Ante esta situación, la OCV ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha pedido "evitar cualquier alarma social". Uno de los puntos más destacados del comunicado es que "no existe evidencia de transmisión entre humanos", lo que refuerza la idea de que la propagación del virus está principalmente limitada al contacto directo con aves infectadas.

El colectivo más expuesto al virus continúa siendo el personal que trabaja directamente con aves. Para estos profesionales, la OCV recomienda la utilización de equipos de protección individual y estar al día con la vacunación anual frente a la gripe humana, como medida complementaria para reducir la posibilidad de coinfecciones que podrían complicar la situación sanitaria.

Respecto a las explotaciones avícolas, tanto industriales como de autoconsumo, la organización destaca la importancia de implementar protocolos estrictos que incluyen: aislamiento de las naves, uso de mallas para impedir el acceso de fauna silvestre, gestión correcta de estiércoles y residuos, rigurosos sistemas de limpieza y desinfección, control del agua y la alimentación, además de restricciones de acceso a zonas sensibles.

Consumo seguro de productos avícolas

La OCV ha querido transmitir un mensaje tranquilizador sobre el consumo de carne de ave y huevos, afirmando que "no existe constancia científica de que la influenza aviar se transmita al ser humano por el consumo de estos productos correctamente cocinados". Por tanto, los ciudadanos pueden mantener sus hábitos alimentarios con total normalidad sin temor a contagios por esta vía.

A pesar de estos mensajes de calma, la organización ha instado a la población a evitar el contacto con aves enfermas o muertas que pudieran encontrarse en espacios públicos o naturales, recomendando comunicar cualquier hallazgo sospechoso a los servicios veterinarios competentes.