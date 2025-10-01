Día mundial del corazón: una llamada global contra la primera causa de muerte en España

Todos los 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una jornada impulsada por la Federación Mundial del Corazón para concienciar sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular. En España, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte, y son responsables de casi un tercio de los fallecimientos anuales.

Pero es que no acaba todo ahí porque su impacto continúa en aumento debido al envejecimiento poblacional, fruto del sedentarismo, de la actual epidemia de obesidad, así como de otros factores de riesgo prevenibles. Es por ello por lo que la prevención es uno de los pilares fundamentales en el que debe trabajarse, más teniendo en cuenta que la OMS recomienda la práctica de ejercicio moderado al menos durante 2,5 horas semanales.

En esta línea, los doctores José Morgado y Carlos Bäzner, cardiólogos del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, subrayan así que la práctica de ejercicio físico minimiza la posibilidad de formación de placas de colesterol que se adhieran en las arterias (aterosclerosis) y la formación de coágulos en las mismas (trombosis), reduciendo la inflamación a nivel sistémico, aparte de representar una gran terapia para evitar la aparición de infarto agudo de miocardio, así como el ictus

De hecho, tal y como sostiene el doctor Manuel Ruiz, cardiólogo de Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar,en la actualidad, los cardiólogos ponen especial énfasis en la prevención primaria, que consiste en tratar a los pacientes antes de que sufran un infarto de miocardio, o cualquier otro evento cardiovascular.

Arritmias, los problemas más frecuentes

Por su parte la doctora Soledad Ojeda, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba explica que las arritmias son problemas muy frecuentes, que pueden ocurrir en pacientes con enfermedades del corazón, pero también en personas que no tienen ninguna otra enfermedad cardíaca.

Dentro de las arritmias, “La más frecuente es la fibrilación auricular, donde se pierde la actividad de la aurícula y el riesgo más grave es la aparición de un ictus. Para evitar la aparición de trombos, los pacientes que tienen fibrilación auricular han de tomar medicamentos anticoagulantes. Cuando la fibrilación auricular es persistente, o incluso en casos de fibrilación auricular paroxística, se recurre a un procedimiento percutáneo, la ablación mediante un catéter; más habitual en jóvenes que no tienen una cardiopatía estructural, y que sufren insuficiencia cardíaca, o tienen síntomas importantes derivados de la fibrilación auricular que les limita su vida”, remarca.

Si ya ha habido un evento cardíaco

No obstante, cuando ya se ha sufrido un evento cardiaco, es fundamental la reincorporación a la vida cotidiana adquiriendo nuevos hábitos y donde juega un papel fundamental la rehabilitación cardiaca, afirman desde Quirónsalud Marbella el doctor Javier Alzueta, responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del centro.

Según las estadísticas del servicio, estos programas logran disminuir la mortalidad cardiaca hasta un 35%, reducen en un 46% la probabilidad de eventos cardiacos no fatales, retraen la mortalidad global hasta en un 20%, mejoran la capacidad de ejercicio del individuo y tienen efecto estabilizador en apartados como la hipertensión arterial (HTA) y la hipercolesterolemia, y también influye en la atenuación de los niveles de depresión y de ansiedad.

La importancia del diagnóstico precoz

Eso sí, para llegar a tiempo muchas veces, aparte de cuidarse, está también el diagnóstico precoz. El doctor Antonio Esteban, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga destaca en este sentido el desarrollo y la evolución de la resonancia magnética cardíaca, junto a la ecografía cardiaca, dado que, en su opinión, “han supuesto un cambio sustancial en el abordaje diagnóstico de la afección cardíaca”; al tiempo que señala que la información que aportan estos procedimientos es mucho más precisa en cuanto al dictamen exacto del daño cardíaco producido. Eso sí, advierte de que, como toda técnica, requiere de centros con experiencia, y de cualificación para un correcto diagnóstico.

Por otro lado, y en cuanto a los tratamientos quirúrgicos en la actualidad, el doctor Miguel Ángel Gómez Vidal, cirujano cardiovascular de Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla expone que la cirugía valvular transcatéter ha experimentado un “ascenso espectacular” en los últimos 10 años: “En el caso de la válvula aórtica en la actualidad, el TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) ya ha superado al número de implantes quirúrgicos, y se espera que dentro de unos 10 años aproximadamente el 75 % de las válvulas que se implanten sean transcatéter --dados sus buenos resultados en diferentes grupos de edad y de riesgo—“.

En el caso de la diabetes

Finalmente, el doctor Guillermo Isasti Aizpurua, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Huelva, hace un apunte sobre las consecuencias de la diabetes en el corazón y explica que los trastornos metabólicos vinculados con la resistencia a la insulina pueden generar disfunción contráctil, lo que se traduce en una falta de fuerza en la contracción del músculo cardiaco, generando así dificultad para bombear la sangre, y pudiendo producir insuficiencia cardiaca.

Además, añade el doctor, la diabetes tiene la capacidad de afectar los nervios que inervan el corazón y provocan alteraciones del ritmo cardiaco, e incluso disminuyen la sensibilidad al dolor, por lo que en ocasiones hay pacientes diabéticos que pueden sufrir infartos silentes, especialmente en aquellos que tienen un mal control de su enfermedad. “El paciente diabético ha de ser riguroso en el cumplimiento de las recomendaciones para el mantenimiento de un corazón sano como control del nivel de azúcar en sangre, niveles medios de colesterol, dieta equilibrada y actividad física constante”, sostiene.

En España más de 10 millones de personas padecen enfermedades y patologías relacionadas con el corazón, de las cuales más de 120.000 personas fallecen cada año según datos del INE. ¡Cuídate si todavía no lo haces!