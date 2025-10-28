Diferencias entre virus y bacteria: "Dos personas pueden tener fiebre, tos y dolor, pero el tratamiento es distinto"

En esta época del año, muchas personas tienen malestar general y entre los síntomas más comunes se encuentran la tos, la fiebre y el dolor. Sin embargo, pueden presentar bien un virus o una bacteria. A simple vista, puede parecer lo mismo, pero los tratamientos son muy diferentes.

Qué es un virus

Según la médica de urgencias, Amara Aladel, "un virus es como un hacker". Este se mete dentro de las células y las utiliza para multiplicarse. No puede vivir por sí solo. Este no come, no respira y, por lo tanto, no tiene vida propia. Se trata de partículas infecciosas más pequeñas de que las bacterias. Están formadas por material genético o ADN o ARN y una cubierta llamada cápside.

Las infecciones virales se suelen dar con síntomas generales. Entre ellos, la fiebre moderada, malestar, cansancio, dolor muscular o de garganta. Su tratamiento se debe tomar con tiempo y cuidados básicos. Estas afectan a partes concretas del organismo y tipos de células, como el COVID o la gripe. El principal tratamiento son las vacunas o los antivirales.

COVID-19: El COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Se transmite principalmente por el aire, a través de las gotitas que una persona infectada expulsa al hablar, toser o estornudar. Sus síntomas más comunes son fiebre, tos, cansancio, dolor de garganta y dificultad para respirar. En algunos casos puede ser grave. La mejor forma de prevenirlo es con la vacuna, el uso de mascarilla y una buena higiene de manos.

El COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Se transmite principalmente por el aire, a través de las gotitas que una persona infectada expulsa al hablar, toser o estornudar. Sus síntomas más comunes son fiebre, tos, cansancio, dolor de garganta y dificultad para respirar. En algunos casos puede ser grave. La mejor forma de prevenirlo es con la vacuna, el uso de mascarilla y una buena higiene de manos. Gripe: La gripe, también llamada influenza, es una enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza. Se contagia fácilmente por el aire o al contacto con superficies contaminadas. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, tos y dolores musculares. Generalmente, dura pocos días, pero puede ser peligrosa en personas mayores o con enfermedades crónicas. La vacuna anual ayuda a prevenirla.

Qué es una bacteria

Una bacteria, por el contrario, y diferenciándose del virus, es como una pequeña fábrica viva que produce energía, reproduce sola y puede vivir fuera del cuerpo. Son unicelulares y completas porque están formadas por membrana, citoplasma, ribosomas y pared celular. Se diferencian entre buenas y beneficiosas para el organismo, por ejemplo, las que viven en el intestino y favorecen a la digestión y, aquellas patógenas que causan enfermedades como la neumonía, tuberculosis o infecciones urinarias.

Tuberculosis: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente a los pulmones, aunque puede dañar otros órganos. Se transmite por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda. Sus síntomas más comunes son tos persistente, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Se trata con antibióticos durante varios meses.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente a los pulmones, aunque puede dañar otros órganos. Se transmite por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda. Sus síntomas más comunes son tos persistente, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Se trata con antibióticos durante varios meses. Infecciones urinarias: Las infecciones urinarias son causadas por bacterias, principalmente Escherichia coli, que entran en el aparato urinario. Pueden afectar la vejiga, los riñones o la uretra. Los síntomas incluyen ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño y dolor en la parte baja del abdomen. Se tratan con antibióticos y buena hidratación.

Las infecciones urinarias son causadas por bacterias, principalmente Escherichia coli, que entran en el aparato urinario. Pueden afectar la vejiga, los riñones o la uretra. Los síntomas incluyen ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño y dolor en la parte baja del abdomen. Se tratan con antibióticos y buena hidratación. Neumonía: La neumonía es una infección de los pulmones que puede ser provocada por bacterias, virus u hongos. Produce inflamación en los alvéolos, donde se acumula líquido o pus, lo que dificulta la respiración. Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos con flema, escalofríos y dificultad para respirar. Su tratamiento depende del microorganismo causante e incluye antibióticos o antivirales.

En las bacterias, los síntomas son más localizados como la fiebre más alta, dolor en un punto concreto, push o inflamación visible como la piel o una otitis. Igualmente, se pueden parecer y es ahí donde está el error. Así que no pueden tener el mismo tratamiento. Estas requieren fármacos específicos. Normalmente, son antibióticos, aunque su mal uso ha generado muchas veces la resistencia bacteriana.

Referencias bibliográficas: