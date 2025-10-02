Sevilla ha registrado hasta siete brotes de Covid y gripe en residencias de mayores este verano

Catorce brotes de gripe y Covid-19 en lo que va de año, 22 contagios y cuatro muertes sólo en uno de ellos, y un repunte que preocupa especialmente desde el verano.

La situación en las residencias de mayores de la provincia de Sevilla ha encendido las alarmas de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), que reclama una "actuación inmediata" por parte de las autoridades sanitarias para frenar lo que considera "una grave amenaza para la salud de los residentes más vulnerables".

Según datos oficiales facilitados por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 se han declarado un total de 14 brotes de gripe y Covid-19 en centros de mayores de la provincia de Sevilla. Sólo en el mes de septiembre se han registrado dos nuevos focos, uno en el geriátrico de La Algaba, donde se notificaron 22 contagios y cuatro fallecimientos, y otro en un centro de mayores de Sevilla capital. En los meses anteriores se detectaron otros dos brotes en agosto, en Écija y El Saucejo, y tres más en julio, en Tomares, Bormujos y Lora del Río. Sanidad considera brote la aparición de tres o más casos positivos de gripe o Covid-19 en un mismo centro.

En todos los casos, las actuaciones se han desarrollado conforme al Protocolo de actuación frente a Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en centros residenciales de personas vulnerables de Andalucía, actualizado por la Junta el 24 de julio de 2023. Sin embargo, desde FOAM aseguran que la aplicación del protocolo es "desigual", y advierten de "una relajación en las medidas de prevención que podría estar favoreciendo la propagación del virus en este tipo de centros".

Ante este escenario, la FOAM ha emitido un comunicado en el que reclama "el refuerzo urgente de la vacunación frente al Covid-19 y la gripe en todas las residencias", así como "la aplicación estricta del protocolo IRA en todos los centros, sin excepciones". La organización exige también la publicación semanal y detallada de los datos de brotes por provincias, la activación de una vigilancia epidemiológica activa y la comunicación inmediata de cualquier caso sospechoso que permita anticipar una respuesta eficaz.

"Los mayores residentes en centros siguen siendo el colectivo más vulnerable frente al Covid-19. La prioridad debe ser proteger su vida y su salud sin más demoras", ha subrayado la Federación en su escrito, en el que también informa de que ha remitido una carta oficial a la Consejería de Salud solicitando que la campaña de vacunación que comienza el próximo 6 de octubre se aplique con la máxima urgencia y cobertura posible.

Según datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), la incidencia semanal de Covid-19 en Andalucía ha ascendido progresivamente durante el verano y se sitúa actualmente en torno a 75 casos por cada 100.000 habitantes. El umbral epidemiológico definido por el Ministerio de Sanidad y el Centro Nacional de Epidemiología establece que, a partir de 100 casos por cada 100.000 habitantes, se recomienda extremar las medidas de protección, especialmente en colectivos vulnerables como los mayores que viven en residencias.

Desde FOAM advierten de que la situación observada en Sevilla no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia al alza de la incidencia y los brotes a nivel nacional. Por ello, insisten en la necesidad de actuar de manera preventiva y coordinada. Mientras se inicia la campaña de vacunación, reclaman "mayor transparencia" en la gestión de los datos, seguimiento activo de posibles brotes y una respuesta rápida por parte de las administraciones sanitarias para evitar que se repitan escenarios pasados.