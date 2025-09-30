Un brote de Covid y gripe deja 22 afectados y dos muertos en una residencia de Sevilla

Cuando parecía que el Covid-19 había quedado atrás y que aún faltan semanas para la llegada del habitual pico de virus respiratorios, un brote en una residencia de mayores en La Algaba ha encendido las alertas sanitarias, llegando a contagiar a hasta 22 personas, de las que seis han requerido hospitalización y dos han fallecido, según ha confirmado a este medio la Consejería de Salud.

El brote, detectado en los últimos días, combina casos de gripe A y Covid-19, dos virus respiratorios que, aunque han perdido protagonismo mediático, siguen circulando activamente y con capacidad de causar graves consecuencias, especialmente entre las personas más vulnerables.

Según la actualización oficial, de los seis pacientes hospitalizados, dos permanecen ingresados, uno con gripe A y otro por una neumonía nosocomial; otros dos han sido dados de alta tras superar un cuadro gripal; y, lamentablemente, dos personas han fallecido con diagnóstico de coinfección por gripe A y Covid-19.

El caso se enmarca en un contexto más amplio. Según las autoridades sanitarias andaluzas consultas, en las últimas semanas se ha observado “un repunte de la incidencia de virus respiratorios” en distintas zonas de la comunidad, y España, en general, lo que “anticipa una temporada más activa de lo habitual antes incluso del otoño”.

Precisamente, en este escenario, Andalucía dará inicio hoy a su campaña anual de vacunación contra la gripe estacional, comenzando con los grupos más vulnerables. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ya anunció que la inmunización arrancará con niños de entre 6 y 59 meses, mujeres embarazadas y el personal docente que trabaja con menores de 5 años.

Como cada año, la campaña se pone en marcha siguiendo una estrategia escalonada, pensada para proteger tanto a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones como a los profesionales en contacto directo con ellos.

El 6 de octubre, la vacunación se extenderá a residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y personal sanitario y sociosanitario. A partir del 14 de octubre, será el turno de las personas mayores de 80 años y grandes dependientes, que recibirán la vacuna en sus domicilios. El 20 de octubre, la campaña llegará a las personas mayores de 70 años y a quienes, teniendo más de 5 años, presentan patologías crónicas.

La última fase de implementación, que comenzará el 27 de octubre, incluirá a las personas mayores de 60 años y a diversos colectivos profesionales considerados esenciales, como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, trabajadores de protección civil, profesionales con exposición directa a animales y personal de instituciones penitenciarias.

A pesar de la sensación generalizada de que la pandemia ha quedado atrás, los expertos advierten de que el Covid-19 sigue entre nosotros. El virus se transmite fácilmente por gotículas respiratorias, aerosoles en espacios cerrados mal ventilados y por contacto con superficies contaminadas.

Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca, fatiga y, en algunos casos, pérdida del gusto o del olfato. Aunque no existe una cura definitiva, los tratamientos actuales ayudan a controlar los síntomas y evitar complicaciones. En casos leves, se recomienda reposo, buena hidratación y aislamiento domiciliario.

En paralelo, la gripe A se presenta de forma brusca, con fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, tos y dolores musculares. Aunque suele remitir en pocos días, puede derivar en complicaciones graves en personas mayores.

LLamada a la vacunación

Desde el ámbito sanitario se hace un nueva llamada a no bajar la guardia. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger a los grupos de riesgo. Especialmente en residencias y centros de mayores, la inmunización frente a la gripe y el Covid-19 puede marcar la diferencia entre un cuadro leve y un desenlace fatal.

Las autoridades insisten también en la importancia de mantener ventilación adecuada en espacios cerrados, extremar la higiene y aislar a personas con síntomas compatibles.