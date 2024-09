Cómo saber si estás sufriendo un microinfarto

Los microinfartos son como ataques cardíacos silenciosos. Sus síntomas suelen ser tan leves que muchas veces pasan desapercibidos o se confunden con otras dolencias menores. A pesar de ser "silenciosos", estos eventos tienen consecuencias graves y pueden poner en riesgo la salud cardíaca a largo plazo si no se detectan a tiempo.

¿Qué es un microinfarto?

Un microinfarto es un pequeño episodio isquémico que ocurre cuando una parte del músculo cardíaco no recibe suficiente oxígeno debido a un bloqueo parcial o temporal de las arterias coronarias. A diferencia de los infartos tradicionales, donde los síntomas son intensos y reconocibles (como el dolor agudo en el pecho), es posible que los microinfartos no generen síntomas tan evidentes, lo que aumenta la posibilidad de que no se detecten hasta que los daños ya sean severos.

Síntomas de un microinfarto

Aunque los síntomas de un microinfarto pueden ser muy sutiles, hay varias señales a las que deberías prestar atención:

Sentir una molestia en el pecho . Ya sea sensación de presión, opresión o incomodidad en el centro del pecho.

. Ya sea sensación de presión, opresión o incomodidad en el centro del pecho. Dolor en otras áreas del cuerpo , aparte del pecho. Es posible que sientas dolor o molestia en los brazos (especialmente en el izquierdo), la espalda, el cuello, la mandíbula o el abdomen.

, aparte del pecho. Es posible que sientas dolor o molestia en los brazos (especialmente en el izquierdo), la espalda, el cuello, la mandíbula o el abdomen. Notas que te cuesta respirar y que te falta de aire .

. Tienes sudores fríos . La sudoración repentina e inexplicable es un síntoma común tanto en infartos tradicionales como en microinfartos.

. La sudoración repentina e inexplicable es un síntoma común tanto en infartos tradicionales como en microinfartos. Si sientes náuseas o mareos , esto puede ser una señal de alerta.

, esto puede ser una señal de alerta. Sentirte demasiado cansado sin una razón clara puede ser un signo de que el corazón está bajo estrés y no está recibiendo suficiente oxígeno.

¿Por qué los microinfartos son peligrosos?

Uno de los principales problemas de los microinfartos es que, debido a la falta de síntomas evidentes, es posible que no te traten de manera adecuada a tiempo. Los microinfartos pueden causar pequeñas cicatrices en el corazón, lo que, con el tiempo, reduce su capacidad de bombear sangre de manera eficiente. Estas cicatrices hacen que aumente el riesgo de desarrollar problemas cardíacos más graves en el futuro, como insuficiencia cardíaca o infartos mayores.

Además, estudios han demostrado que los microinfartos aumentan las probabilidades de sufrir un infarto agudo de miocardio, especialmente si no se controlan factores de riesgo como la presión arterial alta, el colesterol elevado, la diabetes y el tabaquismo. También pueden contribuir a un deterioro general de la salud cardiovascular y la calidad de vida.

Diferencias entre un infarto común y un microinfarto

Los infartos tradicionales suelen darse de manera dramática con un dolor intenso en el pecho, los microinfartos son mucho más difíciles de detectar. Un infarto típico bloquea por completo una arteria coronaria, lo que provoca un daño grande y síntomas evidentes. Por otro lado, un microinfarto solo afecta una pequeña área del corazón y no causa síntomas tan graves, aunque los efectos a largo plazo pueden ser igual de peligrosos.

Otro aspecto importante es que los microinfartos se pueden confundir fácilmente con otros problemas de salud como la indigestión, el estrés o una gripe severa, lo que hace que sean más difíciles de detectar. En algunos casos, los pacientes pueden no experimentar ningún síntoma visible, lo que lo convierte en un evento realmente silencioso.

Si crees tener alguno de los síntomas mencionados, es importante que acudas a un médico de inmediato. Los médicos pueden realizarte una serie de pruebas de diagnóstico, como un electrocardiograma (ECG) o una resonancia magnética cardíaca, que ayudan a ver si hay algún tipo de daño en el corazón, incluso si los síntomas han sido leves.

Cómo prevenir los microinfartos

La prevención es clave para evitar tanto los microinfartos como los infartos más graves. Algunas medidas que puedes tomar son: