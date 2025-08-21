Un enfermero explica los beneficios que aportan las cejas: "Desvían el sudor"

Seguro que muchas veces te has preguntado para qué sirven las cejas, más allá de ser un elemento estético que aporta un aspecto identificativo al rostro. Estas han estado asociadas a la belleza, la expresión y la identidad cultural, pero existen varios estudios científicos que demuestran la importancia de estas para la salud. Cumplen funciones biológicas, protectoras y comunicativas que resultan esenciales en nuestro día a día. El enfermero Fernández ha explicado en las redes sociales que tienen una función protectora: "Los pelos están orientados hacia el exterior y así desvían los líquidos como el sudor".

Su función principal es proteger los ojos, que son los órganos más delicados del cuerpo. Estos se someten a mucha exposición como el polvo, el sudor, la lluvia y la luz solar y necesitan un extra para protegerlos, actuando como una buena barrera. Por ejemplo, con el sudor o la lluvia, al tener las cejas una forma arqueada se desvían por la cara, sin ir directamente a los ojos y causándoles irritación o en el caso de la lluvia un nublado. Para ir en contra de las partículas, las cejas actúan como elementos para filtrar y atraparlas sin que lleguen a los ojos.

Con ellas, también se regula la cantidad de luz que entra en los ojos. Esto se debe a la sombra que proyecta que disminuye levemente el resplandor. Esto resulta muy útil en ambientes muy luminosos. No todo el mundo está acostumbrado a llevar gafas de sol porque no les apetece y, esta les ayuda, aunque sea mínimamente.

La expresión del rostro

Las cejas son fundamentales para la comunicación no verbal. El rostro transmite emociones, y estas son una de las partes más móviles y expresivas. Las emociones van desde la sorpresa donde estas se presentan arqueadas, enojo donde se juntan y se bajan, la tristeza también arqueada, pero hacia arriba en el centro hasta la alegría donde se elevan acompañado de una sonrisa. Así se produce comunicación, sin necesidad de emitir ni una sola palabra. Sin duda, esto ha ayudado a los seres humanos al cabo de los años. De hecho, desde la psicología admiten que las personas reconocen a los demás con mayor facilidad por la forma de las cejas. Estas son diferentes para todos y varían desde su grosor, color, forma y densidad, íntimamente relacionado con la genética.

Actualmente, muchas personas se decoloran las cejas, pero en la antigüedad era todo lo contrario, se perfilaban con pigmentos para resaltar la mirada y otras muchas personas las afeitaban porque los cánones lo imponían.

Cambios en las cejas

El estado de salud influye en la forma de las cejas y la edad igual, ya que estas tienden a volverse más finas. Con enfermedades como el hipotiroidismo se puede perder pelo de la zona externa de las cejas y con la alopecia o tratamientos de quimioterapia se provoca la caída. Esto puede ocasionar, una perdida de identidad en las personas afectadas.

