La fruta se puede comer después de las comidas, pero es aconsejable hacerlo en solitario o antes

La fruta aporta muchos beneficios para la salud sea cuando sea que se ingiera, aunque es cierto que dependiendo a qué hora se haga y si es en compañía de otros alimentos o en solitario, será mejor. Esta es muy completa y cada una de ellas aportan diferentes vitaminas, nutrientes, minerales, agua, fibra y antioxidantes. De hecho, son perfectas para mantener una buena salud y previene muchas enfermedades. Una odontóloga hace un análisis sobre comer fruta después de las comidas: "Imagina que comes un plato de pasta con carne, una comida así pasará en tu tracto digestivo mínimo de tres a cuatro horas y, sin embargo, una pieza de fruta tan solo 20 minutos, así que tomándolo todo junto se obliga a los azúcares a ser digeridos en un tiempo mucho más lento".

El proceso de la digestión

Este proceso es muy complejo y no todas las comidas se digieren igual. Además, consiste en un recorrido por varios órganos. En principio, tienen que pasar con la boca que gracias al acto de masticar y la saliva, se ayuda a su descomposición. En el estómago, se forman los jugos gástricos que comienzan a descomponerse. Este proceso puede durar entre dos y cuatro horas, aunque depende mucho del alimento. De este pasa al intestino degaldo donde se absorbe gran parte de los nutrientes y en el intestino grueso donde se procesan los restos que no son digeribles, como parte de la fibra. Las frutas lo hacen rápidamente porque solo se componen de azúcares simples, fibra y agua, aunque en compañía de otros alimentos se vuelve más lento.

Qué ocurre si se come fruta después de la comida

Muchas personas tienen como costumbre tomar frutas como postre. Aunque no resulta perjudicial para la salud, es cierto que no mantiene todo el potencial, ya que al estar acompañado de alimentos con azúcares, estos quedarán retenidos en el estómago más tiempo hasta que se descomponga todo. En algunas ocasiones, todo en conjunto puede generar una sensación de pesadez y alteración de azúcar en la sangre que puede ser contraproducente para las personas con diabetes.

Los mitos sobre la fruta después de comer

Junto a la controversia que genera el comer la fruta después de alguna comida, también existen varios mitos que no son ciertos como el hecho de que engorde. Otro de ellos es que se pudre en el estómago, pero si puede generar pesadez en la suma con otros alimentos. El hecho de que pierde vitaminas, tampoco es tan real como parece, aunque si que en solitario se puede aprovechar al máximo todo su potencial.

El mejor momento para comer fruta

Según los nutricionistas, se recomienda tomar fruta en ayuna, ya que hidratará y activará el metabolismo. Para tomar entre comidas, ya sea a media mañana o durante la merienda puede resultar súper saludable porque aporta energía, fibra y micronutrientes. A diferencia de ingerirla detrás de las comidas, antes del primer plato o el entrante puede ser beneficiosa porque aporta sensación de saciedad y no transfiere en la digestión porque pasará rápidamente al intestino.

Beneficios para la salud

A largo plazo se pueden encontrar beneficios al incluir piezas de fruta en la dieta. Por ejemplo, ayuda a prevenir la obesidad, ya que controla la cantidad de calorías ingeridas. Tomarlas solas mantiene los niveles de glucosa estables, con una digestión más eficiente y una mejor absorción de los antioxidantes, optimizando el aporte de vitaminas.

