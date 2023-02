Cataplexia: Así es la enfermedad de la risa que desmaya que padece Jordi Évole

La risa puede ser una de nuestras mejores aliadas, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro. Sin embargo, hay una enfermedad para la que resulta enemiga: la cataplexia. Se trata de una condición rara que consiste en una pérdida repentina total o parcial del tono muscular a causa de cambios de humor intensos y repentinos. Generalmente ocurre en el 20% de las personas con narcolepsia, un trastorno crónico del sueño. Se trata de un trastorno poco conocido para la población, aunque se comenzó a hacer algo más popular tras el episodio que Jordi Évole sufrió en directo en 'El Hormiguero' en 2020. Posteriormente, volvió a desplomarse sobre la mesa de 'El Intermedio', un ataque que pilló desprevenido al propio Wyoming. Ahora, hace tan solo unos días, Évole dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada de su programa de la forma más peculiar, con un doble ataque de su enfermedad provocado por varias anécdotas de risas repetidas con sus acompañantes, los hermanos José Manuel y David Muñoz, componentes de 'Estopa'.

El periodista ha explicado en más de una ocasión en qué consiste la enfermedad que sufre y que, en su caso, reír es el desencadenante de estos ataques. Sin embargo, estos episodios son diferentes dependiendo del caso y pueden producirse por cualquier esfuerzo físico o, como en este caso, a causa de reacciones emocionales inesperadas e intensas como la risa, el llanto, la ira, el miedo, la sorpresa o la vergüenza. Cuando se dan este tipo de ataques la persona puede sufrir un pequeño mareo o ligero desmayo. El cuello a menudo se relaja y la cabeza se inclina hacia adelante, la mandíbula cae y las rodillas se doblan, provocando una caída. Los ataques suelen durar unos 30 segundos.

En este caso el susto no pasó a mayores y el rodaje pudo continuar, aunque los Estopa no se quitaron el susto del cuerpo en un buen rato: ''Qué susto me has dado, pensaba que era broma. No me lo puedo creer, Jordi''.

El del medio de los Chichos a veces desaparece en sueños. #LoDeEstopa pic.twitter.com/TR5E4mzXUr — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 12, 2023

¿Por qué se produce?

Parece ser que esta paradójica relación se debe a la asociación entre las amígdalas cerebrales y la pérdida de tono muscular. Las amígdalas son las encargadas de gestionar las emociones y de cómo éstas influyen en la respuesta corporal. De hecho, aunque a menor escala, todos hemos experimentado una 'flojera' debido a un ataque fuerte de risa o, incluso, hemos experimentado una relajación de esfínteres (hacerse pipí). Esto se debe a que existe cierta debilidad, muy sutil, que cualquier persona puede tener. Es mecanismo presente en estos momentos, pero que en la cataplexia está exagerado.

Neurológicamente, las personas que desarrollan cataplejía tienen un número reducido de neuronas que producen hipocretina, un neurotransmisor que estabiliza el sueño y la vigilia. Esto hace que se produzca el típico mecanismo del sueño REM mientras estamos despiertos. Ese mecanismo que nos hace estar inmóviles en la fase REM relajando nuestros músculos, se produce en la cataplejía durante la vigilia.

Síntomas

Los síntomas de la cataplexia más comunes son: espasmos faciales, parpadeos o expresiones que no se pueden controlar, temblor de mandíbula, inclinación de la cabeza hacia adelante, párpado caído, relajación de las rodillas, dificultades para hablar y alucinaciones visuales tanto al quedarse dormido como al despertarse.

Tratamiento

Esta enfermedad no tiene cura y no cuenta con ningún medicamento específico que pueda combatir sus síntomas totalmente. Sin embargo, existen algunos fármacos que pueden controlar y disminuir sus síntomas. Los más efectivos son algunos antidepresivos, que también tienen efectos contra la somnolencia diurna. El tratamiento habitual de la cataplexia se basa en el uso de antidepresivos tricíclicos, y dentro de ellos, la cloimipramina (CLO) es la que se ha reportado como más efectiva.

Asimismo, el estilo de vida es muy importante. Es recomendable practicar técnicas de relajación en la rutina diaria, tener un buen descanso, además de llevar una dieta saludable y evitar el alcohol y el tabaco.