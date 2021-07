Narcoplepsia: síntomas y causas de una enfermedad altamente discapacitante

La narcolepsia es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por la incapacidad del cerebro para regular los ciclos de sueño y despertar. Se trata de una enfermedad rara, que solo afecta a unas 20-60 personas por cada 100.000 habitantes, pero que es altamente discapacitante por los síntomas que provoca: somnolencia diurna excesiva, pérdida del control muscular ante las emociones (cataplejia), fragmentación del sueño, alucinaciones y parálisis del sueño, entre otras.

Aunque se desconocen las causas exactas de la narcolepsia, sí se ha observado que las personas que padecen narcolepsia de tipo 1, es decir, acompañada de una cataplejía, poseen niveles bajos de hipocretina, una sustancia química que se encuentra en el hipotálamo y que se ocupa de regular el sueño y la vigilia. El 50% de estos pacientes con narcolepsia tienen dificultad para dormir bien por la noche; el 20% sufre de pesadillas, parálisis el sueño y alucinaciones; el 80% presenta conductas anormales durante el sueño y un 20% padece trastornos alimentarios, con tendencia a la obesidad. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que en España hay unas 25.000 personas que padecenesta enfermedad.

SÍNTOMAS

Generalmente, comienza en adolescentes o adultos jóvenes, existiendo un pico de incidencia a los 15 y a los 36 años. Pero además, es una enfermedad que se desarrolla paulatinamente. En la mayoría de los casos, la somnolencia diurna excesiva suele ser el primer síntoma y la cataplejía se desarrolla más tarde, pero es muy común que durante los primeros años después de la aparición de los primeros síntomas, haya una progresión en la gravedad de los síntomas existentes y se desarrollen otros adicionales.

La somnolencia excesiva durante el día es uno de los primeros síntomas que afloran en la narcolepsia. Quedarse dormido en cualquier lugar sin previo aviso y durante unos minutos es una de las primeras muestras de esta enfermedad. Se trata de uno de los síntomas que más condiciona el día a día de quienes padecen narcolepsia.

La cataplejía es otro de los síntomas relacionados con la narcolepsia. Se trata de la pérdida repentina del tono muscular y puede causar dificultades en el habla y debilidad en los músculos durante algunos minutos. No todas las personas que sufren narcolepsia experimentan cataplejía, y quienes la padecen, es probable que lo hagan solo una o dos veces al año.

Las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas son otras de las consecuencias de la narcolepsia. Las primera ocurren en el momento en el que el sujeto se está quedando dormido y las segundas al despertar. Al no producirse nunca durante el sueño profundo, se pueden experimentar alucinaciones muy reales.

Otro de los síntomas de narcolepsia es la parálisis del sueño. Se trata de una incapacidad temporal para moverse o hablar mientras se están quedando dormidos o al despertar. No obstante, ni todas las personas que sufren parálisis del sueño tienen narcolepsia ni todos los narcolépsicos padecen parálisis del sueño, aunque es bastante frecuente.

La narcolepsia no controlada conlleva en la infancia problemas de atención, de memoria, en el lenguaje que influyen en el rendimiento escolar; y en adultos, menor rendimiento, lentitud en los tiempos de reacción, problemas de memoria… que también influyen en el ámbito laboral.

CAUSAS

El origen de la narcolepsia no está un del todo claro, los estudios recientes señalan que la narcolepsia puede deberse a trastorno autoinmune, debido a una combinación de predisposición genética con factores ambientales, que hace que se pierdan neuronas secretoras de hipocretina en el hipotálamo, una estructura que se encuentra en nuestro cerebro. En todo caso, la gran mayoría de los casos tienen una causa desconocida y no existen antecedentes familiares: solo en menos del 5% de los casos se ha encontrado algún vínculo familiar o se ha asociado a algún otro tipo de trastorno cerebral.