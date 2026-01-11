Qué cruda la realidad

SEGUNDO domingo del año y último día de un tiempo de asueto que empezaba con los Niños de San Ildefonso, algo que parece ya perdido en la noche de los tiempos. Segundo domingo del año, día después del primer balón y de la primera muñeca, y en este frío domingo coinciden el final de lo lúdico y el principio de una cuesta que se hace especialmente dura según las noticias que nos han ido llegando en los informativos inaugurales de este 2026 con aspecto zaíno y astas puntiagudas. Astifino, según la propia experiencia, llega con sus subidas de agua, gas, electricidad, suelo, carne, pescado, demás parientes y afectos. Para colmo, el mandarín monclovita recibía a un secesionista inhabilitado para darle lo que quiera mientras se cierne el peso de la Justicia sobre un avieso ex presidente. En fin, que el balón dure, que la muñeca no se rompa y que el cielo nos coja confesados.