Claves para protegerte de la manipulación psicológica en la pareja

Tienes que tener claro cuáles son tus valores y los límites que no estás dispuesto a dejar que rebasen. En el caso de que quieran pasarlos o no los respeten, te darás cuenta de que te están intentando manipular.

Tener una autoestima sólida y una confianza en tus propias decisiones y palabras es fundamental para no dejarte manipular.

Por mucho que intenten manipularte, tu voz interior siempre habla y probablemente te va a decir que las cosas no son como las estás viviendo. Aunque la persona manipuladora esté intentando convencerte de lo contrario, sigue siempre tu intuición.

Establece límites claros

Comunica tus límites de manera firme y asertiva. No cedas ante la presión para cambiar tus límites y mucho menos, si no estás cómodo haciendo lo que no quieres.