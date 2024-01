¿Confundes los síntomas de Covid con los de gripe A? ¡Sal de dudas!

La "tripledemia" se hace hueco en nuestro país. Este nombre se debe a la combinación entre la gripe, covid y virus respiratorios sincital (VRS) dejando el final de 2023 y el comienzo de 2024 con un repunte considerable en centros sanitarios y que se ha originado por un descenso de las temperaturas y de las reuniones familiares en Navidad.

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, aseguró en declaraciones para la Agencia EFE que "no estamos desde luego por encima de lo que hemos visto antes de la pandemia" y considera que se trata de una temporada "relativamente normal". En este sentido, los expertos advierten a la ciudadanía de que "no deberíamos abandonar las mascarillas" debido a esta gran masificación de contagios sobre todo de gripe A. Así lo han revelado los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad, los cuales aseguran que el 98,9% de los virus gripales que se han identificado son de tipo A.

Esta enfermedad es muy contagiosa ya que tan solo con las gotitas de saliva o secreciones que se expulsan al hablar, toser o estornudar se contagian a las personas. Por ello, no es de extrañar, que las reuniones navideñas hayan sido el principal foco de contagio.

Cómo diferenciar los síntomas de Covid y Gripe A

Con tanto virus, cuyos síntomas son muy parecidos, es normal que se genere confusión y no se sepa muy bien cuál es el diagnóstico de tu contagio. De esta forma, si tienes:

Tos que suele ser seca y persistente

Dolores musculares de manera continuada

Cansancio que es un síntoma muy habitual

Dolor de garganta como si te quemara

Congestión de nariz

Fiebre

Náuseas o vómitos, aunque son de los síntomas menos habituales

Falta de aire o dificultad respiratoria es el síntoma más característico

Pérdida del gusto o del olfato que ha sido muy significativo en otras variantes como la delta. Pero que con la llegada de ómicron ya no es tan habitual, aunque puede aparecer debido a la congestión nasal.

Todos estos síntomas responden a un cuadro de Covid-19. Ahora bien, si notas:

Tos frecuente e intensa

Dolores musculares como uno de sus síntomas más característicos

Cansancio

Dolor de garganta que también es muy habitual

Nariz congestionada o goteo

Fiebre que suele ser mayor de 38 grados con un inicio repentino de más de 39 grados.

Náuseas o vómitos, a veces, acompañados de dolor abdominal. Este síntoma, al igual que la diarrea, suele darse más en los niños.

Falta de aire o dificultad para respirar

Estos síntomas se corresponden con un cuadro de Gripe A y son muy parecidos a los del Covid-19, pero hay diferencias como las hay también con la gripe común. La gripe A es mucho más intensa y los síntomas se propagan con mucha más rapidez. De ahí, la preocupación por la masificación de contagios.

Recomendaciones del Ministerio de Sanidad

El año 2024 llega con una situación gripal más alta de lo habitual, por lo que ahora más que nunca se debe volver a poner en práctica lo que aprendimos durante la pandemia del Covid-19 para evitar riesgos. Un virus es un virus y las medidas preventivas son iguales para todos, independientemente del nombre que tenga. Así que para evitar el contagio, se debe evitar, además, el contacto estrecho con personas enfermas, hay que lavarse las manos con jabón de forma frecuente y ventilar los lugares cerrados. En este sentido, el Ministerio de Sanidad da algunos consejos más: