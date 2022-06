Descubren un cáncer terminal a joven madre en el momento de dar a luz

El médico que atendió el parto de Louis Walker rompió a llorar y se compadeció ante la madre por decepcionarle. "El médico me cogió la mano y lloró, y me dijo que me había decepcionado", asegura. "La gota que colmó el vaso fue que tuvieron que involucrar al equipo de salud mental porque dije que había llegado a un punto en el que tendría que acabar con nuestras vidas, y me siento avergonzada de decirlo", apunta.

Louis Walker escribió una carta de queja a su médico de cabecera, quien se negó a hacer comentarios debido a la confidencialidad de los pacientes. Por su parte, el Hospital Barnsley dijo que no podía hacer comentarios hasta que se presentara una queja formal que podría tildarse de posible 'negligencia'.

Después de la operación, la obstetra le señaló a Walker que no le quedaba mucho tiempo de vida. Por un momento la mujer asegura que tenía ''miedo'' a coger demasiado cariño a su bebé. Sin embargo, la mujer ha declarado que ahora ''Mis hijos son mi propósito. Quiero concentrarme en crear recuerdos. Si el amor pudiera salvarme, nunca moriría'', agregó y puso toda su fe en su familia para poder recuperarse.

Hasta el momento, Walker ha pasado seis sesiones de quimioterapia y dos intervenciones quirúrgicas, pero no pudo detener la enfermedad. Eso sí, Lois quiere servir de ejemplo a otras mujeres y pacientes para luchar por un correcto diagnóstico y asistir a los servicios médicos si presienten que algo no marcha bien.