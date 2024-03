¿Funcionan mejor las relaciones de pareja que antes han sido amigos?

Las relaciones que se desarrollan a partir de una amistad sólida pueden tener una base de confianza, comprensión y comunicación que contribuye positivamente al éxito de la relación de pareja. Conocerse bien como amigos puede facilitar la transición hacia una relación romántica, ya que ya existe un nivel de conexión emocional y compatibilidad que no hay con una persona a la que acabas de conocer.

Sin embargo, también es posible que una relación entre amigos no funcione como pareja debido a la falta de atracción romántica o a diferencias fundamentales en lo que cada persona busca en una relación amorosa. Además, existe el riesgo de que una relación romántica entre amigos pueda afectar negativamente a la amistad, si las cosas no llegaran a funcionar.

Al haber una amistad previa, hay también un proceso durante el cual se ha estado gestando algo que ha hecho saltar la conexión entre ambos y que, con el tiempo, se ha vuelto más profunda. Ha habido una sinceridad desde el principio ya que os habéis mostrado como sois, teniendo como respaldo la comodidad de la libertad para hacerlo porque hay una confianza.

Razones por las que la amistad es la base para construir una relación duradera

La amistad puede ser la base para construir una relación duradera por varias razones:

Confianza: La amistad implica confianza mutua, lo que es esencial para cualquier relación sólida. Cuando dos personas son amigos, tienden a confiar el uno en el otro y a sentirse seguras al compartir sus pensamientos, sentimientos y vulnerabilidades. Conexión emocional: La amistad se basa en una conexión emocional genuina y profunda. Esta conexión puede proporcionar una base sólida para construir una relación romántica, ya que las personas se conocen bien y se sienten cómodas expresando sus emociones y necesidades. Comunicación efectiva: La comunicación es fundamental en cualquier relación exitosa. Los amigos suelen tener una comunicación abierta y honesta, lo que les permite resolver conflictos de manera constructiva y expresar sus expectativas y deseos de manera clara. Compatibilidad: La amistad a menudo surge entre personas que tienen intereses, valores y objetivos similares. Esta compatibilidad puede servir como una base sólida para una relación romántica, ya que las personas comparten una conexión profunda y disfrutan pasando tiempo juntas. Apoyo mutuo: Los amigos están ahí el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos. Esta capacidad de apoyarse mutuamente puede fortalecer una relación romántica, ya que las personas saben que siempre pueden contar con su pareja cuando lo necesiten.

En cualquier caso, a la hora de empezar una relación de pareja, hay que estar seguros del paso que se va a dar, haber hecho un trabajo de autoconocimiento previo y estar convencido de que las emociones están tan bien gestionadas como para que experiencias negativas pasadas no interfieran en la manera de llevar la relación. Aunque haya una amistad, también hay miedos y algún resentimiento de malas experiencias, pero lo bueno es que, al haber iniciado la relación con una amistad, no tienes que fingir ser quien no eres para gustar porque ya os conocíais.