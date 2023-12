Gel o jabón, ¿cuál es mejor para la piel atópica?

Piel seca y agrietada, picazón, piel en carne viva y sensible por rascarse. Es lo que siente, entre otras muchas cosas, una persona que tiene dermatitis atópica o eczema, un problema que afecta desde bebés hasta adultos. No hay razón aparente que justifique su aparición, aunque tiene un componente genético, por ahora desconocido. En otras personas, la dermatitis atópica aparece a raíz de la proliferación de la bacteria Staphylococcus aureus en la piel. Lo que sí se sabe es que las personas con dermatitis atópica tienen afectada la barrera de la piel dejándola con poca protección, lo que significa que no puede retener la humedad, ni protegerla contra las bacterias, agentes irritantes y factores medioambientales.

Desde la OCU, se pide que se extremen las medidas de higiene ya que el cuidado de la piel es clave para aliviar los síntomas y evitar nuevos brotes. Debido a la sensibilidad de la piel y a la escasa protección que tienen, las personas con dermatitis atópica no pueden usar cualquier producto para asearse. En este sentido, la OCU da unos consejos para poder cuidar de la piel y qué tipos de productos viene mejor:

Evita los baños y duchas de más de 10 minutos.

No hace falta añadir productos hidratantes al agua del baño porque no aporta ningún beneficio y hará que el baño esté más resbaladizo

No uses objetos abrasivos como esponjas fuertes, exfoliantes, guantes de crin, etc.

Seca la piel con una toalla suave, presionando en lugar de frotar.

En el caso de los niños pequeños, es importante vigilar que no se rasquen:

Ten la ropa preparada de antemano para ponérsela rápidamente.

Una vez vestido, distráele con alguna actividad de su gusto para que se olvide del picor.

Productos clásicos, pero mejorados

Gel de ducha

El gel de ducha tiene un pH ácido compatible con la piel. Además, no han usado jabón en su fabricación, sino tensioactivos, que son detergentes sintéticos con la función de disolver y arrastrar la suciedad emulsionando los componentes oleosos de la superficie de la piel con el agua.

Tiene una doble cara. Por un lado, pueden eliminar más material graso, pero a su vez también se barre el exceso de lípidos naturales. Además de tensioactivos, contienen un alto porcentaje de agua, conservantes y aditivos.

Jabón en pastilla

La fórmula de la clásica pastilla de jabón está compuesta con un pH alcalino que ronda el 5,5 de acidez, por lo que no favorece el contacto con una piel atópica, así que esta deja de ser una opción recomendable y mucho menos si el jabón se usa con agua caliente. Eso sí, puedes añadirle un alto porcentaje de lípidos que puedes conseguir a través de los aceites vegetales o extractos botánicos y humectantes como la glicerina. Esta mezcla consigue que los jabones sean bastante hidratantes y puedan usarlo las personas con dermatitis atópica.

Geles sólidos

Gracias a una mezcla de tensioactivos con estabilizadores de la espuma, suavizantes, fragancias y colorantes en diferentes dosis, los geles sólidos son una solución para que las personas que tienen dermatitis atópica puedan llevar a cabo su rutina de higiene.