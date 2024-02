JN.1, una nueva variante Covid que "domina en todo el mundo"

El nuevo año no ha hecho más que empezar y las primeras tres semanas han quedado señaladas en la vida de muchas personas por la aparición de JN.1, la nueva variante Covid que se ha llevado por delante la vida de 7.800 personas, otras 171.000 hospitalizadas y 2.100 ingresadas en la UCI. Todos juntos suman, según ha notificado la Organización Mundial de la Salud, 400.000 casos de contagiados en las primeras semanas del 2024.

Ante el reciente repunte de virus respiratorios, la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias (PPE) de la OMS, la doctora Maria Van Kerkhove, ha manifestado en declaraciones al portal Infosalus que el "COVID-19 no ha desaparecido".

De esta manera, queda patente el aumento de casos del JN.1, "una variante dominante en todo el mundo", con un 80% de las infecciones notificadas y que, desde la OMS, esperan que esa tendencia "continúe en las próximas semanas".

Por otro lado, según explica el doctor Lorenzo Suvici, un experto de la OMS en coronavirus, la subida de ingresos y de contagios no se debe a una única variante. "Hay una serie de países que han experimentado recientemente un aumento de las hospitalizaciones, pero esto no estaba asociado con una variante específica de salud, sino más bien con la circulación de toda una serie de virus respiratorios".

Se esperan nuevos casos

La doctora Maria Van Kerkhove también ha insistido en que el COVID-19 persistente "es real" y es algo que "debe estudiarse" y "abordarse en términos de brindar tratamiento", así como su prevención. "Las estimaciones actuales sugieren que el 6,2 por ciento de las personas sintomáticas, personas con COVID que tienen síntomas, han desarrollado o desarrollarán una condición 'post-COVID'", asegura la experta.

Aunque, confirman que "hay un cambio de gravedad de JN1 respecto a otros linajes en circulación en los últimos dos años". En este sentido, se debe esperar a ver cómo evoluciona en las próximas semanas esta nueva variante de la que no tienen duda "de que continuará su expansión".

En la prevención está la clave

Ante un futuro incierto en el que no se pueden dar respuestas cerradas de la dirección hacia la que va el Covid-19, lo que sí pueden afirmar que esta nueva variante se puede prevenir y trabajan sobre la planificación de futuras hipótesis.

"En la OMS, hemos creado una red de la COVID cuyo objetivo es tener una respuesta coordinada en caso de emergencia, en caso de resurgencia de este tipo de variantes" y añaden: "Están colaborando más de 20 laboratorios del mundo entero y el principal objetivo es velar porque no nos quede a algún lugar que no sea objeto de vigilancia y de seguimiento y que esto dé lugar a nuevas variantes cuyo perfil biológico no conozcamos y que puedan ser más graves", concluye la doctora.

En este sentido, tanto para la COVID-19 como para su persistencia, han recordado "la importancia de la vacunación, siendo necesaria cada 6 o 12 meses en caso de pertenecer a un grupo de riesgo, llevar mascarilla en lugares con poca ventilación o el lavado de manos continuo, entre otras medidas".