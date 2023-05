La OMS desaconseja el uso de sacarina o stevia por su efectos en la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja tomar edulcorantes para adelgazar y advierte del aumento de diabetes tipo 2 en caso de hacerlo. Hablamos de edulcorantes como la sacarina, la sucralosa o la stevia. ¿El motivo? Un amplio estudio de más de doscientas páginas desglosado por expertos en el que se señala que este tipo de edulcorantes no ayuda a controlar el peso, no aporta valor nutricional y altera la composición de la flora intestinal, que es clave para gozar de una buena salud, aumentando el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y algún tipo de cáncer, como el de vejiga, entre un 20% y un 30%. Además va asociado a una mayor tasa de mortalidad en los mayores.

Tomar edulcorantes aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares entre un 20% y un 30%

Cuando hace unos años los médicos recomendaron sustituir el azúcar por estos edulcorantes ya se tenía consciencia de que el cambio no significaba terminar con los efectos nocivos pero era necesario comprobar el impacto a largo plazo. Con la perspectiva del tiempo, este informe confirma que el efecto de la sacarina o la stevia en los cafés, por ejemplo, no es el que se esperaba y por ello la OMS advierte de que sigue siendo igual de peligroso tomarlas. La conclusión de la OMS es clara: "reemplazar los azúcares libres por edulcorantes no ofrece ningún beneficio a largo plazo en términos de reducción de grasa en el cuerpo".

Los edulcorantes no tienen beneficios a largo plazo

Esta recomendación incluye edulcorantes sintéticos, naturales o que hayan sido modificados. Elementos que ya son de sobra conocidos en alimentos procesados, pero a los que se les pretendía combatir en los archiconocidos 0%. Pero ni así. En todos ellos hay algunos riesgos y no se conocen los beneficios a largo plazo de ingerirlos, por lo que desde la OMS lo que se recomienda para mejorar la dieta es consumir alimentos que tengan azúcar de forma natural, sobre todo las frutas y alimentos o bebidas que no sean dulces.

Bien es cierto que el estudio explica que no hay un punto máximo de certeza en las conclusiones del mismo porque habría que seguir realizando pruebas y análisis, pero a nivel general la recomendación es que no es bueno para el cuerpo humano ingerir este tipo de azúcares y edulcorantes. Desde el que nos proporciona el chicle que masticamos, al que consumimos en los refrescos o añadimos a los cafés a través de los edulcorantes.

Por último, hay que reseñar que la recomendación de la OMS no se aplica a las pastas de dientes, cremas para la piel o medicamentos.