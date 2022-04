Síndrome de Hashimoto: Qué es y cuales son las consecuencias de la enfermedad de Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán, la influencer y conocida ex tronista del programa MHYV, se ha situado en el centro de la opinión pública en las últimas semanas por varias noticias que ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram con sus seguidores. Si bien una de ellas es motivo de celebración y alegría, su embarazo; la otra tiene que ver con un problema de salud que ya arrastraba desde que participó en el reality 'Supervivientes', y que fue el detonante que la obligó a interrumpir su participación. Tras sufrir varios episodios de cansancio, mareos y bajadas de tensión, fue ella misma quien decidió acudir a su médico para una revisión. El diagnóstico: Síndrome de Hashimoto, una enfemedad autoinmune de la glándula tiroides que padecen otras famosas como Gigi Hadid.

Si no se trata, el hipotiroidismo puede causar problemas para quedar embarazada y problemas durante el embarazo. Por ello, tras quedarse embarazada de su primera hija, la influencer valenciana ha declarado que le están realizando un seguimiento mayor del trastorno que padece y, hace tan solo unos días, compartía a través de un stories de Instagram la visita a su endocrino para controlarlo. ''Para los nuevos que, gracias a Dios, cada vez sois más, tengo síndrome de Hashimoto. Me tomo una pastilla cada día para que mis tiroides estén reguladas. Hoy voy a ver si me suben la dosis o me la mantienen", explicaba. Pero, ¿en qué consiste esta enfermefad?, y ¿cómo se manifiesta?

¿Qué es el síndrome de Hashimoto?

La enfermedad de Hashimoto también se conoce como tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis linfocítica crónica y tiroiditis autoinmunitaria crónica. Se trata de un trastorno autoinmunitario que puede causar hipotiroidismo (en inglés), o la disminución funcional de la tiroides. La tiroides produce hormonas que ayudan a regular varias de las funciones del cuerpo.

hormonas tiroideas, T4 o tiroxina y T3 o triyodetironina que están involucradas en el crecimiento, en el mantenimiento de la mayor parte de las funciones corporales y en la regulación del metabolismo. Su función es la de producir y liberar las, T4 o tiroxina y T3 o triyodetironina que están involucradas en el crecimiento, en el mantenimiento de la mayor parte de las funciones corporales y en la

Un trastorno autoinmunitario es una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos. Los glóbulos blancos (leucocitos) invaden la glándula tiroidea y crean anticuerpos que la atacan (anticuerpos antitiroideos).

En la enfermedad de Hashimoto, las células del sistema inmunitario producen la muerte de las células de la tiroides que producen las hormonas por lo que impide que produzca suficientes hormonas tiroideas. Este síndrome metabólico afecta a más mujeres que hombres y suele darse en mujeres jóvenes y adolescentes, pero aparece con más frecuencia entre los 40 y 60 años.

El riesgo de tener la enfermedad de Hashimoto es mayor si tienes otra enfermedad autoinmune, como artritis reumatoide, celiaquía, diabetes tipo 1, anemia perniciosa (anemia por deficiencia de vitamina B12) o lupus. También es muy común que suelan existir antecedentes familiares.

Síntomas

El primer signo suele ser una tiroides agrandada, llamada bocio. El bocio puede ocasionar una hinchazón en la parte frontal del cuello. Es posible que lo sientas en la garganta o que se te dificulte tragar. Pero, en muchos casos, es indoloro y no manifiesta síntomas.

Si deriva en hipotiroidismo los síntomas más comunes son:

Cansancio

Intolerancia al frío

Constipación

Aumento de peso

Períodos menstruales más fuertes de lo normal

¿Cómo afecta al emabrazo?

El hipotiroidismo no tratado o con escaso tratamiento puede generar problemas durante el embarazo, tales como:

Preeclampsia

Anemia

Aborto espontáneo

Desprendimiento prematuro de placenta

Hemorragias postparto o loquios

También puede provocar problemas graves para tu bebé, tales como: