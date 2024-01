Síndrome de la vibración fantasma: qué es y por qué lo sientes

¿Conoces esa sensación de que te ha vibrado el móvil y no era nadie? Le ha pasado a un 80% de la población alguna vez en su vida y se llama "Síndrome de la vibración fantasma". Es una sensación completamente realista en la que tú crees que tu móvil ha vibrado y realmente no ha sido así.

Las razones por las que ocurre se basan en diferentes teorías como que tenemos tal dependencia a las nuevas tecnologías que escuchamos cosas donde no las hay. Es como un comportamiento obsesivo, pero más que una obsesión, hay quien explica que es más una sensación de control y de estado permanente de alerta. Es como cuando dices: "¿Han llamado al timbre?" y tampoco ha sucedido, pero probablemente has tenido esa sensación porque estabas esperando a alguien.

Hay una predisposición genética en la que no hay estímulo, pero el cerebro cree que sí. Hay estudios que sugieren que las personas nacemos con la capacidad para distinguir diferentes sonidos en nuestra lengua que luego se darán o no, ya que va a ir en función de si esos sonidos se usan habitualmente en nuestro idioma. Pero también tiene que ver un poco con la predisposición que tengamos sobre ese estímulo. Mientras más lo estemos, más posibilidades hay de percibirlo ya que no es una cuestión de sentidos, sino de que la percepción se ubica en el cerebro.

Personas más propensas a sufrir el síndrome de la vibración fantasma

Hay personas más propensas a experimentar el síndrome de la vibración fantasma, pero también hay una relación con los momentos en los que esa persona está viviendo en su vida. Por ejemplo, si se encuentra en una etapa vulnerable, con mucho estrés y angustia, suelen darse más casos de percibir estos estímulos como reales cuando no se han dado.

Estas personas presentan rasgos de ansiedad y apego y con una necesidad permanente de sentirse valorado por los demás. Otro problema relacionado con el síndrome de la vibración fantasma es el del insomnio. Las personas que lo sufren son más propensas a experimentar alucinaciones táctiles y vibraciones fantasmas cuya razón principal vuelve a ser la ansiedad.

El síndrome de la vibración fantasma supone un perjuicio para la salud porque la persona está en estado de permanente hipervigilancia que le hace creer que en cualquier momento suena el teléfono. Otros casos en los que se sienten estas vibraciones, es en personas que están atravesando momentos difíciles y se encuentran más vulnerables como una ruptura en la que esa persona busca evadirse de la realidad estando conectado permanentemente al teléfono.

Recomendaciones

El síndrome de la vibración fantasma es un problema que tiene solución para el que no hay tratamiento, sino que tan solo hay que cambiar las costumbres que nos llevan a tener este comportamiento, a veces, obsesivo.