¿Se puede evitar el contagio de la viruela del mono?

El síntoma más claro de la viruela del mono es una erupción que aparece en primer lugar en la cara, las manos o los pies y se va extendiendo por todo el cuerpo. Si empiezas a percibir algunos de estos indicios, aíslate en una habitación separada de todos los miembros de tu familia y animales domésticos hasta que paren de salir sarpullidos y, posteriormente, desaparezcan las costras.

Como virus, no hay un tratamiento específico aprobado. En algunos casos, los profesionales de la salud pueden recetarte algún medicamento antiviral. Aun así, la mejor medida preventiva conocida es la vacuna que, según el Ministerio de Sanidad, se suministra en una sola dosis de 0,5 ml por vía subcutánea y con la que se desarrollan los anticuerpos, garantizando un "buen nivel de protección", tanto para la propia enfermedad, como para controlar la sintomatología más grave.

En el caso de que te hayas contagiado, la vacuna está desaconsejada porque no haría ningún efecto, al igual que también lo está para cualquier persona, es decir, que solo está disponible para ciertos sectores considerados como grupos de riesgo como, por ejemplo, el personal sanitario que está en contacto con personas de alto riesgo. Si has tenido contacto estrecho y prolongado con una persona contagiada con la viruela del mono, pero aún no se han manifestado síntomas en tu cuerpo, no debes dejar pasar un periodo de cuatro a catorce días para vacunarte.

Protocolo para evitar el contagio

Dado que en Andalucía ya se han registrado 32 casos de la viruela del mono en lo que va de año, se recomienda usar mascarilla y el aislamiento total como principales medidas preventivas. Aunque está habiendo muchos contagios, la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, Catalina García, aconseja no crear alarma y ha pedido "tranquilidad" a la población.

Se han detectado en Sevilla tres casos de virus del mono dentro del mismo núcleo familiar, uno de ellos es un menor de seis años. Los padres del centro educativo donde está matriculado el menor han tenido una charla con dos epidemiólogos con los que han podido resolver todas sus dudas y "han quedado muy tranquilos", según la consejera.

En cualquier caso, el aislamiento es crucial en estos casos tanto si el enfermo está en su domicilio como si requiere ingreso hospitalario. Para saber qué tipo de medidas hay que seguir, el Ministerio de Sanidad diferencia tres tipos de casos y, a partir de ahí, se establece el protocolo que corresponda:

Los sospechosos son aquellos que manifiestan erupción en la piel que es el síntoma más característico, pero no es el único. También se dan cuadros de fiebre, dolor de cabeza, muscular, ganglios inflamados o cansancio, sintomatología fácilmente confundible con otras enfermedades, por lo que primero se debe descartar que haya otras patologías para poner en marcha el protocolo de prevención de la viruela del mono.

Una vez que se tenga claro que el paciente es sospecho, se empezará a buscar y a establecer relaciones con los contactos estrechos, entendiendo por estrecho, según indicaciones del Ministerio de Sanidad, que la distancia sea inferior a un metro en la misma habitación con el caso confirmado. Estas personas pueden ser personal sanitario, miembros de convivencia domiciliaria, laboral o social y personas con las que haya tenido encuentros sexuales. La confirmación vendrá de la mano de una prueba PCR para MPVX.

El último tipo es el de los probables que, además de cumplir con los criterios anteriores, debe haber tenido contacto cercano con un confirmado o en periodo de estudio, 21 días antes de iniciar los síntomas.