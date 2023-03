¿Alergia a la leche o intolerancia a la lactosa?: diferencias y primeros síntomas de alerta

La alergia a la leche y la intolerancia a la lactosa son dos afecciones bastante comunes que pueden llegar a causar síntomas digestivos y otros problemas de salud. Cuando hablamos de alergia a la leche o intolerancia a la lactosa, ambas condiciones tienen síntomas similares. Aun así es importante comprender las diferencias entre ellas para que un médico nos proporcione el tratamiento adecuado.

La alergia a la leche es una reacción inmunitaria del cuerpo a las proteínas de la leche. La alergia la leche se puede dar en personas de cualquier edad, pero es más común en bebés y niños pequeños. Los síntomas de la alergia a la leche pueden incluir:

Erupciones en la piel.

Hinchazón de la cara, labios o lengua.

Dificultad para respirar.

Náuseas y diarrea.

En casos graves, puede ocurrir una reacción anafiláctica, que es potencialmente mortal.

La alergia a la leche es más grave que la intolerancia a la lactosa. Cuando hablamos de intolerancia a la lactosa hablamos de una afección en la que el cuerpo no produce suficiente lactasa, una enzima necesaria para digerir la lactosa, un azúcar presente en la leche y otros productos lácteos. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa pueden incluir:

Dolor abdominal.

Hinchazón.

Diarrea y flatulencia.

Vómitos y náuseas.

Estos síntomas pueden aparecer después de consumir productos lácteos.

Es importante destacar que no es lo mismo la intolerancia a la lactosa que la alergia a la leche. Aunque los síntomas pueden ser similares, la intolerancia a la lactosa no es una reacción inmunitaria y generalmente no es potencialmente mortal, como ocurre con la alergia a la leche, que puede provocar una reacción anafiláctica.

Si tienes síntomas como los mencionados anteriormente, es importante que hables con tu médico para obtener un diagnóstico adecuado. Tu médico puede realizarte pruebas de alergia a la leche o intolerancia a la lactosa para determinar si tienes alguna de estas afecciones.

Si se diagnostica una alergia a la leche, es importante evitar los productos lácteos y cualquier otro alimento que contenga proteínas de la leche. En caso de una intolerancia a la lactosa, puede ser necesario evitar o limitar el consumo de productos lácteos o tomar suplementos de lactasa para ayudar a digerir la lactosa.

En resumen, aunque la alergia a la leche y la intolerancia a la lactosa tienen síntomas similares, son afecciones diferentes que requieren diferentes enfoques de tratamiento. Si experimentas síntomas después de consumir productos lácteos, habla con tu médico para obtener un diagnóstico adecuado y un tratamiento efectivo.