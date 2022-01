Así es como el café más caro del mundo podría ocasionar la próxima pandemia

En mitad de los bosques silvestres y paradisíacos de Indonesia, habitan unos pequeños mamíferos que se alimentan de manera esporádica de bayas de café y reparten su alimentación con otras frutas y flores, las civetas. Formando parte del encanto propio de estos escenarios, ha sido precisamente la atención y el interés cada vez más creciente del propio turismo en estas zonas lo ha convertido a estos lugares en sitios que encierran amenazas y realidades no tan bucólicas. Y es que hay ciertos lujos y prácticas de élite que, por moralidad, terminan ocultos o siendo protegidos como secretos de estado. Es el caso de el kopi luwak, el café de civeta que se cultiva en el sudeste asiático y que se recoge de las deposiciones de estos animles. Pero, lo más preocupante, además de las condiciones de maltrato animal en su proceso de obtención, es que esto podría resultar el desencadenante de la próxima pandemia.

Endémica del sureste de Asia y África Subsahariana, la civeta tiene la cola larga como los monos, marcas faciales semejantes a las del mapache, y el cuerpo cubierto de franjas o manchas. Desempeña una función importante en la cadena alimentaria, pues se alimenta de insectos, reptiles pequeños, y frutas como bayas de café y mangos, y a su vez, es alimento de leopardos, serpientes grandes, y cocodrilos.

Al principio, el comercio de "café de civeta" presagió buenas cosas para estos animales. Sucede que la civeta de las palmeras invade las granjas comerciales de frutas, de modo que suele considerarse una plaga en Indonesia, pero gracias al desarrollo de la industria de kopi luwak, los lugareños empezaron a proteger a estos mamíferos por su valioso excremento. Con el tiempo, pasaron de ser una especie valorada a una mera mercancia que, tras agotar sus 'posibilidades comerciales', quedan abandonadas de nuevo en condiciones deplorables o acaban siendo vendidas en mercados de animales.

En los primeros tiempos, los granos de café de civeta se recolectaban a partir de los excrementos de civeta salvaje que se encontraban alrededor de las plantaciones de café. Este proceso inusual contribuyó a la rareza del producto y, posteriormente, a su alto precio. Más recientemente, se han establecido y funcionan en todo el sudeste asiático un gran número de granjas intensivas de civetas. Estas granjas confinan a decenas de miles de animales en jaulas en batería, unas encima de las otras, donde se les alimenta a la fuerza. Como resultado de esta dieta los animales suelen desarrollar deficiencias nutricionales y perder parte de su pelaje.

Asimismo, el kopi luwak que producen las civetas involucra un proceso minucioso de explotación laboral. Son atrapadas desde muy pequeñas y terminan siendo transportadas a los centros de producción. Como si de máquinas se tratara, según explica National Geographic, ''las mantienen encerradas en jaulas minúsculas, en las que conviven con sus heces todos los días, y se les obliga a comer exclusivamente las cerezas del café y a veces, composta que queda de la comida de los seres humanos.''

Agotadas y explotadas, las civetas viven gran parte de su vida en condiciones pobres e insalubres , que atentan contra su bienestar y sistema inmune. Al estar en contacto constantemente con sus heces, se acostumbran a las bacterias que expulsan, deteriorando su estado orgánico general. Una vez abandonadas o devueltas en estas condiciones a su hábitat, las civetas no consiguen resistir mucho tiempo.

La organización defensora de animales más grande del planeta, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) realizó vídeo en el que alertaba sobre el proceso de explotación de las civetas e, incluso, iba más allá y exponía a la comunidad internacional de los peligros de consumir productos que provienen de sus heces.

Las civetas ingieren las bayas y digieren su pulpa, pero no los granos, eliminándolos enteros, lo que facilita la recolección a través de las heces, para luego ser tostados de manera natural. Asimismo, se le atribuyen efectos positivos para el café al hecho de que los granos pasan por aparato digestivo de la civeta. De todos esos factores nace el café más caro y valorado del mundo.