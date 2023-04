Los casos en los que está permitido en España usar el semen congelado de una persona fallecida

La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida en España contempla en su artículo 9 la opción de que el cónyuge o pareja de la persona que está recibiendo tratamiento de fertilidad pueda dar su consentimiento para utilizar su semen hasta 12 meses después de su fallecimiento con el fin de fecundar a su mujer o pareja. Así, textualmente, es claro al respecto:

"El marido podrá prestar su consentimiento, en el documento a que se hace referencia en el artículo 6.3, en escritura pública, en testamento o documento de instrucciones previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la aplicación de las técnicas en dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de aquéllas".

Sin embargo, muchos consideran que esto es un período de tiempo muy limitado para llevar a cabo un proceso tan demoledor a nivel físico y mental. Vivir el duelo y llevar a cabo un embarazo parecen no ser compatibles. Así, muchas mujeres acuden a otros países europeos como Países Bajos, Portugal, Bélgica y Reino Unido, donde está permitido dentro de los tres años a partir del fallecimiento del hombre. En EE.UU, además de estar permitido cualquier tipo de gestación subrogada, con una ley bastante flexible al respecto, los tribunales también permiten la extracción 'post mortem' del semen de un hijo.

Por tanto, existe la posibilidad de utilizar embriones fertilizados in vitro con semen de un hombre fallecido, generados con anterioridad a su muerte, para su implantación en el útero de una mujer (en estos casos muer o pareja), o bien la inseminación de una mujer con esperma criopreservado de un hombre fallecido. Pero, después de 12 meses, la utilización de este material genético para uso propio no es posible y la familia puede elegir entre: donarlo con fines reproductivos, donarlo con fines de investigación o cesar su conservación, según indica el Instituto Bernabeu. Es importante destacar que este plazo de 12 meses se basa en consideraciones legales y no biológicas, ya que las muestras criopreservadas pueden mantenerse durante mucho más tiempo sin que esto afecte a su calidad.