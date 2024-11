Celiaquía o sensibilidad al gluten: estas son las diferencias y síntomas de ambas

Sevilla/Cada vez son más las personas que descubren que tienen problemas con la digestión del gluten, una proteína que está en muchos alimentos bastante comunes, como el trigo, la cebada y el centeno. Los síntomas pueden ser parecidos, pero no todos los casos en los que hay problemas con la digestión del gluten están relacionados con la celiaquía. Hay otra afección que se conoce como sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) que también puede causar malestar, pero con diferencias grandes frente a la celiaquía.

Para empezar, ¿qué es la celiaquía?

La celiaquía es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca a las propias células del intestino delgado cuando se ingiere gluten. Esta reacción provoca una inflamación en las vellosidades del intestino, las cuales son responsables de absorber los nutrientes. Esto, a largo plazo, puede llevar a problemas de malnutrición y otras complicaciones. A diferencia de otras intolerancias alimentarias, la celiaquía se origina en el sistema inmunológico, lo que la convierte en una enfermedad crónica que necesita de un control estricto.

¿Y la sensibilidad al gluten no celíaca?

Por otro lado, la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) se trata de una intolerancia que no implica al sistema inmune ni causa daño en el intestino delgado. Aunque la SGNC también causa síntomas que pueden ser bastante molestos, como dolor abdominal, gases y cansancio, no existe evidencia de una respuesta autoinmune. Además, varias investigaciones añaden que el gluten puede no ser el único responsable de los síntomas de la SGNC, sino que otras cosas como el trigo o los fructanos (un tipo de fibra), podrían estar implicados.

Diferencias en el diagnóstico

La celiaquía tiene un protocolo de diagnóstico claro:

Historia clínica : Evaluación de síntomas compatibles con la enfermedad celíaca.

: Evaluación de síntomas compatibles con la enfermedad celíaca. Marcadores bioquímicos : Análisis de sangre para detectar anticuerpos específicos.

: Análisis de sangre para detectar anticuerpos específicos. Biopsia intestinal: Si los marcadores son positivos, se confirma el diagnóstico mediante una biopsia que muestra el daño en las vellosidades del intestino delgado.

Por otro lado, el diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca es más complicado, ya que no existen marcadores específicos ni una prueba concreta para detectarla. Los especialistas suelen diagnosticarla por descarte, eliminando primero la posibilidad de celiaquía y otras enfermedades como la alergia al trigo. Si estas se descartan, se puede sospechar de SGNC si los síntomas mejoran al eliminar el gluten de la dieta.

Diferencias en los síntomas

Los síntomas de ambas condiciones pueden ser parecidos, pero hay algunas diferencias:

Celiaquía : Los síntomas pueden ser digestivos (dolor abdominal, diarrea, flatulencias, estreñimiento) o extradigestivos (anemia, osteoporosis, fatiga, problemas de fertilidad y dermatitis herpetiforme). También puede ser asintomática; es decir, una persona puede ser celíaca sin manifestar síntomas evidentes.

: Los síntomas pueden ser digestivos (dolor abdominal, diarrea, flatulencias, estreñimiento) o extradigestivos (anemia, osteoporosis, fatiga, problemas de fertilidad y dermatitis herpetiforme). También puede ser asintomática; es decir, una persona puede ser celíaca sin manifestar síntomas evidentes. Sensibilidad al gluten no celíaca: Los síntomas son mayoritariamente digestivos, aunque pueden incluir fatiga, dolor de cabeza, niebla mental, y otros síntomas que no siempre son claros. La SGNC siempre tiene síntomas, lo que ayuda a diferenciarla de la celiaquía asintomática en algunos casos.

¿Qué pasa si se consume gluten en ambas afecciones?

La celiaquía es una condición crónica y autoinmune. Si una persona celiaca consume gluten, incluso en pequeñas cantidades, puede causar daño a largo plazo en el intestino delgado y aumentar el riesgo de otras afecciones graves, como pueden ser osteoporosis, infertilidad y ciertos tipos de cáncer intestinal. Es por esto por lo que los celíacos deben seguir una dieta estricta sin gluten de por vida.

En cambio, la sensibilidad al gluten no celíaca no causa daño en el intestino ni provoca consecuencias graves a largo plazo. Algunas personas con SGNC pueden ir introduciendo pequeñas cantidades de gluten en su dieta con el tiempo, según el nivel de tolerancia que lleguen a desarrollar, por lo que la dieta sin gluten no necesita ser tan estricta y puede adaptarse según cada persona.