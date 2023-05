Sevilla toma conciencia sobre la celiaquía

María Rodríguez de Almansa González tiene 84 años y una salud envidiable. "No tengo nada, gracias a Dios", afirma. Pese a ello, era este martes una de las participantes en el cribado gratuito para la detección de la celiaquía celebrado en la céntrica Plaza de la Encarnación de la mano de la Asociación Provincial de Celíacos de Sevilla (Asprocese), la delegación de Salud del Ayuntamiento y el laboratorio Biomedal con motivo del Día de la Enfermedad Celíaca.

Como María, unas 200 personas habían pasado en torno a la una del mediodía, unas tres horas después de la puesta en marcha de la campaña, por las cuatro mesas instaladas en la consulta de enfermería improvisada a los pies de las setas. En las mismas, un equipo de sanitarios recibían a los participantes para la realización de las pruebas, que se realizaron durante todo el día de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas. Antes de las seis, se habían agotado los 500 test previstos inicialmente, aseguraron fuentes de la organización, que catalogaron de "gran éxito" la iniciativa, que estuvo acompañada de charlas informativas.

Una mínima punción en la yema del dedo y la octogenaria María daba paso a su nuera, Rocío Rosado, que sí sufre otras intolerancias alimentarias y decidió hacerse el test "para descartar". A diferencia de la mayoría de personas que hacían cola para la realización del test de detección, en algunos momentos alrededor del medio centenar, Rocío no tenía conocimiento de la realización de la campaña. "Hemos pasado y lo he visto y a la vuelta he explicado mi caso y me han recomendado que me la hiciera", dijo tras el pinchazo.

La respuesta ciudadana a esta iniciativa pionera en España sorprendió durante sus primeras horas a los organizadores de la jornada. Algunos participantes indicaron que habían esperado su turno durante una hora. La médica responsable de Promoción de la Salud del área de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Lola Martínez, lo atribuía a la "campaña de difusión" realizada por los tres organismos implicados, pero también a la, cada vez más, concienciación de la ciudadanía sobre la enfermedad celíaca. "Es una patología infradiagnosticada que da la cara con muchos síntomas diversos", explicaba.

Varios de ellos presenta a su corta edad el pequeño Leo, de tres años. Sus abuelos, Miguel y Maite, esperaban su turno para someter al crío al test mientras éste dormía plácidamente en su carrito. "Llorará un poco, pero no creo que sea muy molesto", decía ella. En su caso, un antecedente familiar, y la existencia de algunas primeras muestras de la sintomatología de la enfermedad, como continuas dermatitis y otras intolerancias alimentarias, les empujó a participar ayer en este cribado.

También aguardaban su turno en la Plaza de la Encarnación Rocío Monsalves y dos de sus cinco hijos, Beltrán y Alfonso Calderón. Han decidido hacerse la prueba "por precaución", pero movidos por "ciertos malestares estomacales" como continuos dolores de barriga y pérdidas de peso, explica Beltrán de 19 años. "Nos ha parecido una forma rápida de poder descartar que sean celíacos", añade su madre. Comparten opinión Trini y Matías, que supieron de este cribado por los medios de comunicación y, movidos por el diagnóstico de colon irritable que sufre él, les pareció "interesante" participar.

Los perfiles de personas que pasaban ayer por los stands de realización de test eran de lo más variado. María del Rocío Flores es otro ejemplo. No padece patologías previas relacionadas con la enfermedad celíaca pero aprovechó una visita al Centro para otras gestiones para participar en la campaña. "Hay mucha gente que es celíaca y no lo sabe. Yo puedo ser una", decía mientras coloca en su dedo la tirita que le entregó la enfermera tras la prueba.

La Enfermedad Celíaca es una patología autoinmune y multisistémica que se estima que puede afectar en torno al 1% de la población. Su aparición no está vinculada a ningún rango de edad y se presume que, alrededor del 75% de los celíacos, lo son sin saberlo. Este infradiagnóstico se debe a la diversidad de síntomas con los que puede cursar, que pueden ser tanto digestivos –dolor abdominal, gases, diarrea y/o estreñimiento–como extradigestivos –anemia, cansancio crónico, dolor de cabeza, alteraciones en la piel, fallo de crecimiento en niños, alteraciones menstruales, infertilidad, etc. La enfermedad celíaca se desencadena por el consumo de gluten en personas que tienen una predisposición genética y, sin un diagnóstico y tratamiento adecuado y a tiempo, puede derivar en complicaciones graves.

La campaña de detección precoz desarrollada este martes en Sevilla consistía en la realización a pie de calle y de forma rápida y gratuita de un test llamado CeliacDetect, que permite conocer con una gota de sangre si presentan anticuerpos anti Transglutaminasa tisular IgA (anti-tTG), que son característicos de la enfermedad celíaca. Los mismos fueron facilitados por el laboratorio sevillano Biomedal. Inicialmente se prepararon 500 test, pero, el éxito de la iniciativa hizo que se aumentaran en cien más.

El CEO de la empresa, Ángel Cebolla, ha explicado a este medio que la fiabilidad de la prueba es bastante alta por lo que, en casos negativos, supone una "tranquilidad". "Según los estudios realizados esta prueba tiene un 98% de especificidad, es decir, casi la totalidad de los que han dado positivo luego lo han confirmado con las pruebas de laboratorio. De todas formas es crucial la confirmación y supervisión después de que se tenga un positivo. Un negativo, te deja tranquilo, y descarta que el problema sea la celiaquía", señala e indica que estos test se pueden comprar en farmacia y realizar en casa en caso de sospecha, siempre bajo de prescripción médica. La empresa cuenta con otros dos test vinculados a esta enfermedad con proyección internacional para seguimiento de dietas y para la detección de gluten en los alimentos.

Además de los test, la jornada por el Día de la Enfermedad Celíaca se completó con charlas informativas, que por la mañana han tenido lugar en horario de 11:00 a 12:30 horas y por la tarde de 18:30 a 19:30 horas. Estas charlas, impartidas por profesionales sanitarios y dietistas-nutricionistas abordan la base de la enfermedad celíaca, la importancia de su diagnóstico precoz y de un correcto seguimiento y los recursos de que disponemos tras un diagnóstico positivo de enfermedad celíaca, entre otras cuestiones.