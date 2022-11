Si quieres empezar a correr, toma nota de estas diez claves

Correr es un ejercicio que tiene muchísimas cosas buenas para nuestra salud, entre ellas, mejorar el sistema cardiorespiratorio, fortalecer huesos y músculos, disminuir el riesgo de enfermedades, mejorar la autoestima y liberar seratonina y un montón de beneficios más. En definitiva, es muy recomendable y beneficioso para la salud. Es cierto que aunque todos estos beneficios puedan ser un incentivo para empezar a correr, el running implica cardio, y esto puede ser muy complicado para las personas que no estén acostumbradas e hacerlo, ya que no tienen fondo y se cansan fácilmente.

Hoy, te vamos a dar 10 claves para que puedas empezar a correr sin preocupaciones.

1. Corre y no lo pienses

La mejor manera de empezar es salir de casa y comenzar a correr sin más, sin darle muchas vueltas, porque cuanto más pienses que no puedes hacerlo, peor será y acabarás rindiéndote. Poco a poco se hace el hábito pero hay que comenzar por algo para lograr nuestro objetivo. Al principio no aguantarás mucho, no te agobies ni te vengas abajo, sigue, y proponte objetivos realistas conforme a tu resistencia y salud físicas.

2. ¿Cómo estás de salud?

Necesitaremos saber cómo está nuestro cuerpo para saber por lo que podemos empezar. Conocer nuestra salud es esencial para ponernos límites e ir superándolos poco a poco. Serán necesario un chequeo completo con prueba de esfuerzo incluida. Según explica el doctor Guillermo Álvarez Rey, Director Médico de AMS Centro Médico del Ejercicio y miembro de Top Doctors: "El principal objetivo al realizar estas pruebas es valorar el estado del sujeto desde estas medidas concretas y en aquellos casos donde se realiza un esfuerzo sencillamente ver cómo responde el organismo al mismo, en el sentido de si presenta respuestas patológicas o no".

3. Calentar es esencial

Deberás dedicarle el tiempo correspondiente al calentamiento y al enfriamiento, puesto que son dos cosas muy importantes a la hora de convertirte en un auténtico runner. La resistencia mejora y aumenta si calentamos el cuerpo previamente al ejercicio. Calentar no solamente consigue bombear sangre a los músculos, sino que también prepara el sistema neuromuscular para el esfuerzo.

Según Andrew Kastor, antiguo corredor y actual entrenador de runners profesionales, "muchísimos principiantes se saltan el calentamiento, al no ser conscientes de hasta qué punto facilita la carrera".

4. Estiramiento

Estirar también es muy importante y ayuda muchísimo. Después de cada carrera, acuérdate de estirar bien los músculos: ayudará a prevenir y evitar lesiones importantes, logrando que tu músculo (en tensión por la carrera) se relaje y empiece a regenerarse poco a poco.

5. Técnica

Una buena técnica a la hora de correr y la postura, según Matthew Meyer (entrenador), es esencial para convertirte en un runner profesional. Él recomienda hacerse una serie de preguntas que te ayudarán a adivinar si estás manteniendo una técnica adecuada: "¿Estoy inclinando el pecho hacia delante?, ¿acompaño el movimiento con los brazos?, ¿activo los músculos del torso?, ¿las rodillas van acompasadas?, ¿estoy elevando lo suficiente los talones?".

6. Explora por diferentes zonas

Ve a correr por diferentes lugares, no siempre el mismo. Esto hará que tu interés aumento por lo que estás viendo y explorando, ya que serán lugares nuevos. La fisióloga del ejercicio Shelly Florence-Glover considera que, para los principiantes, lo mejor es probar diferentes lugares con distintos tipos de superficie para comenzar: asfalto, tierra, hierba, etc. Esto también es muy importante, ya que por mucho que pueda parecer que una superficie blanda es lo mejor, según Shelly "Las cintas o las pistas de tierra pueden parecer más seguras, pero también tienen sus contraindicaciones. La vibración de cada pisada en la cinta puede causar problemas en las tibias, y las pistas suelen tener hoyos y raíces. Ve alternando".

7. Exígete un poco

No hay que tener prisa, pero poco a poco ve aumentando el ritmo y la dificultad, exígete un poco. Hay un regla de oro que te recomendamos seguir al pie de la letra y es no subir ni tiempo ni distancia en más de un 10% por semana, para así poder ir mejorando la resistencia pero sin incurrir en sobreesfuerzos.

8. Motivación

Cuando te vengas abajo porque pienses que no puedes más, recuérdate a ti mismo por qué empezaste y cual es tu objetivo corriendo. Recuérdate que te gusta y lo bien que te hace sentir el poder ir progresando, aunque sea a un ritmo inferior al que esperabas. El entrenador Matthew Meyer afirma: "Siempre que estoy en mitad de una carrera complicada me digo: elegiste esto porque te encanta".

9. Aguanta un poco más

No todos los días vas a tener el mismo aguante. Este variará según tu estado físico y también anímico. No se puede hacer todo en todo momento. Según Meyer, "El running es una suma de los esfuerzos que vas acumulando día a día y el resultado solo lo ves al final". Cuando tengas un día malo, aguanta el tirón un poco más y piensa que mañana puede que sea el día en el que batas tu propio récord.

10. Música

Ponerte música puede que ayude a motivarte en el proceso. Pon tu playlist favorita y empieza a correr. Además, no solo puede que te motive con tu running, sino que también está comprobado que ciertos tipos de música puede ayudar a aliviar la fatiga provocada por el cansancio. Recuerda que, para evitar cualquier tipo de accidente, debes llevar la música con un volumen moderadamente bajo para escuchar lo estímulos externos.