Claves para reconocer un fallo cardíaco

En el año 2024, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, más de setenta personas murieron por fallo cardíaco. Lo que supone el segundo peor trimestre del año en muertes por ahogamientos accidentales desde 2015 en España.

El fallo cardíaco o insufciencia cardíaca es una condición crónica en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo.

El fallo no quiere decir que el corazón deje de funcionar, sino que no es capaz de bombear sangre de manera efectiva y provoca que los órganos y tejidos no reciban la cantidad de oxígeno y nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento.

"El primer síntoma a identificar es una sensación de opresión, presión, pesadez o dolor en el centro del pecho hasta la zona del estómago"

El 46 % de las muertes por ahogamiento en 2024 fueron por fallo cardíaco, según el INA. Por ello, el Movimiento Corazón de Mujer está centrado en la importancia de que la población aprenda a reconocer los síntomas que puedan alertar y, por tanto, identificar cuándo estamos ante un ataque cardíaco para saber qué hacer en ese momento.

Síntomas del fallo cardíaco

Los síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden variar según las condiciones individuales, pero por lo general se presenta:

Dolor, presión y malestar en el pecho : El primer síntoma es una sensación de opresión, presión, pesadez o dolor en el centro del pecho hasta la zona del estómago que dura más de unos minutos o que va y viene.

: El primer síntoma es una sensación de opresión, presión, pesadez o dolor en el centro del pecho hasta la zona del estómago que dura más de unos minutos o que va y viene. Dificultad para respirar (disnea): La falta de aire o disnea es un síntoma común y puede presentarse tanto haciendo un esfuerzo físico como en reposo e, incluso, acostado. Este síntoma se debe a la acumulación de líquido en los pulmones que es lo que se conoce como edema pulmonar debido a la presión aumentada en los vasos sanguíneos pulmonares.

La falta de aire o disnea es un síntoma común y puede presentarse tanto haciendo un esfuerzo físico como en reposo e, incluso, acostado. Este síntoma se debe a la acumulación de líquido en los pulmones que es lo que se conoce como edema pulmonar debido a la presión aumentada en los vasos sanguíneos pulmonares. Sudoración fría: Es importante tener en cuenta la sudoración excesiva y fría (incluso en ambientes cálidos) debido a los cambios de temperaturas extremas en verano por los aires acondicionados.

"Seguir una dieta equilibrada es fundamental para la salud cardiovascular"

Fatiga y debilidad: Uno de los primeros signos de fallo cardíaco es la fatiga, especialmente durante actividades físicas. Esto ocurre porque el corazón no puede bombear suficiente sangre, lo que resulta en una menor cantidad de oxígeno en los músculos.

Uno de los primeros signos de fallo cardíaco es la fatiga, especialmente durante actividades físicas. Esto ocurre porque el corazón no puede bombear suficiente sangre, lo que resulta en una menor cantidad de oxígeno en los músculos. Hinchazón: La acumulación de líquidos en el cuerpo, especialmente en las piernas, tobillos y abdomen, es otro signo de fallo cardíaco. Esto ocurre cuando la sangre que retorna al corazón se acumula en las venas debido a la insuficiencia del corazón para bombear eficazmente.

La acumulación de líquidos en el cuerpo, especialmente en las piernas, tobillos y abdomen, es otro signo de fallo cardíaco. Esto ocurre cuando la sangre que retorna al corazón se acumula en las venas debido a la insuficiencia del corazón para bombear eficazmente. Latidos irregulares: El corazón puede latir de forma irregular (arritmia) o más rápido de lo normal (taquicardia) como respuesta a la insuficiencia cardíaca.

Tos persistente o sibilancias: Un síntoma menos conocido es la tos persistente, que puede estar acompañada de una mucosidad blanca o rosada espumosa, lo que indica la presencia de líquido en los pulmones.

Un síntoma menos conocido es la tos persistente, que puede estar acompañada de una mucosidad blanca o rosada espumosa, lo que indica la presencia de líquido en los pulmones. Náuseas y falta de apetito: Cuando el sistema digestivo no recibe suficiente sangre, pueden aparecer síntomas como náuseas, hinchazón abdominal y falta de apetito.

Cuando el sistema digestivo no recibe suficiente sangre, pueden aparecer síntomas como náuseas, hinchazón abdominal y falta de apetito. Confusión o deterioro cognitivo: La disminución del flujo sanguíneo al cerebro puede causar confusión, desorientación y problemas de memoria en las personas que padecen fallo cardíaco.

Medidas preventivas para el fallo cardíaco

La prevención del fallo cardíaco se centra en adoptar un estilo de vida saludable que ayude a mantener el corazón en buenas condiciones: