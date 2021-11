Cómo afecta a las embarazadas el consumo de cannabis

Las embarazadas no pueden comer pescado crudo, deben dormir del lado izquierdo, desinfectar cuidadosamente verduras y frutas antes de comerlas, están más sensibles porque sus hormonas están revolucionadas, no deben teñirse el pelo, ni tomar café ni mucho menos fumar cannabis...aunque algunos aún sigan insistiendo en que puede servir para reducir el estrés y la ansiedad ¡Error!

Consumir cannabis durante el embarazo puede predisponer al hijo a tener una mayor susceptibilidad al estrés y a la ansiedad, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), liderado la profesora de psicología Yoko Nomura, lleva más de una década analizando datos genéticos con 322 parejas de madres e hijos de Nueva York y empiezan a determinar que consumir cannabis en el embarazo no sólo es un riesgo para la madre, sino también para el desarrollo del feto y durante la infancia.

Los hijos de las madres que consumen cannabis durante el embarazo muestran mayor ansiedad, agresividad, hiperactividad y estrés que los hijos de las que no consumen

Cierto es que "algunas personas consumen cannabis para reducir la ansiedad y relajarse, pero el estudio muestra que los niños que estuvieron expuestos al cannabis en el útero tienen mayores niveles de ansiedad, agresividad e hiperactividad que los que no lo estuvieron", explica Yoko Nomura.

Al llegar a los seis años, los médicos midieron los niveles hormonales de los niños, se estudió la función cardíaca de los menores y se evaluaron sus pautas emocionales y de conducta junto a sus padres.

La conclusión fue que los hijos de las madres que consumieron cannabis durante el embarazo mostraron mayor ansiedad, agresividad, hiperactividad y estrés que los hijos de las que no habían consumido.

Cómo reducir el consumo de cannabis

Yasmin Hurd, directora del Instituto de Adicciones de Mount Sinai y otra de las autoras principales del trabajo, explica el motivo por el que muchas mujeres pueden seguir fumando de vez en cuando cannabis durante el embarazo: "Son bombardeadas con la información errónea de que el cannabis no supone ningún riesgo, cuando la realidad es que el cannabis es más potente hoy que hace unos años".

Para la investigadora, estos resultados demuestran que es necesario reforzar la educación, tanto en las familias como en los centros sociales, y potenciar la divulgación para reducir el consumo de cannabis en las mujeres embarazadas y mejorar la salud de las gestantes y de sus hijos.