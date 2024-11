Las cuatro cosas que nunca debes contarle a tu mejor amigo sobre su relación de pareja

Las relaciones de pareja tienen conflictos y a veces encontramos aspectos de nuestra relación y de nuestra parejea que no nos gustan, pero puede ser algo pasajero y que se puede solucionar gracias a la confianza y buena comunicación dentro de la pareja. Muchas veces, incluso, nos surgen dudas que no nos atrevemos a hablar con nuestra pareja y buscamos el apoyo del hombro de un amigo.

Si bien es cierto que es una buena opción, también lo es cuidar lo que compartimos con ellos porque no todos los detalles de la pareja se pueden llevar fuera de la relación. Hay que tener cierto equilibro entre lo que sería desahogar nuestras emociones, algo que es completamente natural, y hacerlo sin llegar a entrar en detalles sobre algunos aspectos que deben manejarse con discreción dentro de la pareja.

"La intimidad es una forma profunda de conexión entre las personas" — Gary Chapman - Psicoterapeuta

Mantener ciertos aspectos de la relación en privado no es una señal de falta de confianza en los amigos, sino una muestra de respeto y compromiso con la pareja. Es una manera de preservar ese espacio de intimidad y crecimiento compartido, así como de proteger los detalles más profundos que son los que ayudan a fortalecer esa conexión entre vosotros.

Al establecer límites saludables con los demás, por muy cercanos, queridos e importantes sean para nosotros, cuidaremos el vínculo que nos une a nuestra pareja, al mismo tiempo que conservamos la cercanía y apoyo de nuestros amigos. Veamos cuáles son esos temas que los expertos nos aconsejan mantener en privado con nuestros amigos.

Detalles de la intimidad física con nuestra pareja

Hablar abiertamente sobre las experiencias sexuales con un amigo, aunque sea de confianza, puede tener un impacto negativo tanto en la percepción que se tiene de la pareja como en la autoestima de quien se abre a estos comentarios. Según el psicoterapeuta estadounidense el doctor Gary Chapman, conocido por su teoría de los Cinco Lenguajes del Amor, "la intimidad es una forma profunda de conexión entre las personas, y compartir sus detalles puede diluir esa conexión especial que existe entre los miembros de la pareja".

"Compartir cada desacuerdo con un amigo cercano puede llevar a que esta forme una imagen distorsionada de la relación"

Además, psicólogos como Esther Perel, especializados en temas de deseo y relaciones, resaltan que "la privacidad en temas íntimos ayuda a construir un espacio de confianza y exclusividad, elementos esenciales en cualquier relación duradera". Por lo que compartir detalles de la intimidad física puede afectar a esa conexión especial que hay en la pareja.

Los problemas financieros o las dificultades económicas

Las tensiones económicas son una de las causas principales de conflictos en las relaciones de pareja, según estudios publicados en el Journal of Family and Economic Issues. Al compartir estos detalles con amigos, incluso con buenas intenciones, puede generarse una percepción negativa o prejuicios sobre la pareja que no necesariamente reflejan la realidad o que solo agravan la situación.

El doctor John Gottman, un experto en el estudio de las relaciones matrimoniales, explica que "la comunicación sobre finanzas en una relación debe ser transparente, pero reservada a los miembros de la pareja, ya que es un tema complejo que requiere confianza mutua y una toma de decisiones conjuntas". No se trata de mantenerlas en secreto, sino de gestionar el tema de manera interna y privada para evitar opiniones externas que puedan agravar la situación.

"Al compartir las inseguridades fuera de la pareja, se corre el riesgo de recibir opiniones que pueden aumentar la confusión y las dudas"

Peleas o desacuerdos serios en la relación

Los conflictos son naturales en cualquier pareja, y compartir cada desacuerdo con un amigo cercano puede llevar a que esta forme una imagen distorsionada de la relación. Además, muchos conflictos que parecen irresolubles en el momento pueden solucionarse con el tiempo y mediante el diálogo interno, dejando obsoleta la percepción negativa de que el amigo pudo haberse formado.

Según el doctor Scott Stanley, investigador en el campo de la estabilidad de las relaciones, "es importante que las parejas aprendan a gestionar los desacuerdos dentro del vínculo para fortalecer su unión, evitando que las opiniones externas generen una perspectiva sesgada". Los amigos se pueden formar una percepción equivocada de la relación basada en conflictos que pueden resolverse y sus opiniones podrían perjudicar más, que beneficiar.

Revelar inseguridades o dudas profundas sobre el futuro de la relación

A menudo, las inseguridades surgen en momentos de vulnerabilidad o estrés y, al compartirlas fuera de la pareja, se corre el riesgo de recibir opiniones que pueden no ser constructivas o que aumentan la confusión y las dudas. La terapeuta Megan Fleming, especializada en temas de confianza y compromiso, argumenta que "es esencial que estas dudas se hablen dentro de la relación, preferentemente con ayuda profesional si es necesario, para evitar que la opinión de terceros influya en las decisiones que solo compiten la pareja".

En estos casos, recurrir a un terapeuta de parejas puede ser más beneficioso que consultar a un amigo ya que estos profesionales ofrecen un espacio seguro y sin juicios, mientras que los amigos pueden influir con opiniones que no siempre son objetivas.