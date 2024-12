Cuatro remedios para lograr que remitan las resacas navideñas

Comidas entre amigos, cenas de empresa, encuentos familiares, viajes en pareja...la época de Navidad es sinónimo de excesos. Comemos y bebemos por encima de nuestra posibilidades, aceptamos más compromisos de los que nos permiten nuestras agendas y tras el subidón inicial toca afrontar la realidad que nos determina el cuerpo humano. Una vez al año puede no hacer daño, pero cuando las veces se suceden y acumulan en cuestión de dos semanas llegan los lamentos en forma de resaca y malestar general ¿Existen los remedios 'milagrosos' contra la resaca? Al igual que pueden ofrecerse trucos que te ayudarán a no abusar de la comida en estas fechas navideñas, los nutricionistas también manejan alguna armas para abordar esta cuestión. Es lo que ha desvelado recientemente el famoso Pablo Ojeda en el programa radiofónico las mañanas de Kiss.

Beber mucha agua antes de la resaca

El primer consejo, y más importante, que ofrece Ojeda es tomar agua, bastante agua, antes de empezar a ingerir alcohol. Si sabemos que el día de Nochebuena vamos a salir con los amigos y beber, hay que ir tomando mucha agua el día antes de la resaca: "Y si no has consumido mucha agua, por lo menos medio litro de agua antes de meterte en la cama te va a ayudar bastante", ha explicado durante su intervención.

No hacer deporte

En segundo lugar hay que desterrar algunos mitos sobre cómo terminar con la resaca. Eso de hacer deporte no es nada efectivo. Al revés: "Es importante no hacer deporte: Por favor, ese día no hagáis deporte porque tienes una deshidratación. Si vas a hacer deporte, te vas a deshidratar más", advierte este experto nutricionista.

No seguir bebiendo ni ingerir mucha grasa

Tampoco es aconsejable pensar que para regular el pH y aliviar la resaca hay que tomarse una última cervecita después de las copas. "Lo que estás prolongando, lógicamente, es la acción de la resaca". Y lo de hartarse de comer para engañar el cuerpo tampoco es muy saludables, sobre todo si lo que se hace es ingerir comidas muy grasas. "Si el cuerpo te pide algo, échale algo con conciencia", se queja Ojeda, en clara alusión a llevar una alimentación saludable.

Huevos y frutos secos

¿Y cuáles son esos alimentos saludables que nos pueden ayudar a superar más deprisa una resaca? "Es interesante, por ejemplo, desayunar carbohidratos complejos como la avena porque vas a liberar lentamente esos hidratos de carbono y no vas a tener esas caídas de glucosa. Vitaminas, sobre todo del grupo B y del grupo C, como un zumo de naranja o de tomate. El huevo es fundamental e, indudablemente, los frutos secos", culmina ante los cientos de miles de oyentes que siguen el programa.