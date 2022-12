Diez hábitos para mantener la mente en forma

Si quieres empezar a adoptar hábitos más saludables en tu día a día, debes saber que los pequeños cambios marcan la diferencia. Mantener una vida saludable puede parecer una tarea ardua, pero realmente se trata de estos pequeños cambios llevados a cabo en tu día a día: debes incorporarlos poco a poco. El hecho de que nos preocupemos por nuestro bienestar es algo importantísimo, pero no solamente el cuidado de nuestro cuerpo es lo importante, sino también de nuestra mente. Como dice la expresión latina: mens sana in corpore sano.

Lleva una dieta saludable

Una dieta saludable no ayudará únicamente a mantener en forma tu cuerpo, sino que también ayudará a tu mente. La alimentación es un pilar más importante de lo que creen muchas personas, y es que se trata de nuestra energía del día a día, de la gasolina para nuestro cuerpo. Son cada vez más lo expertos que aconsejan seguir una dieta mediterránea para la correcta rendición de nuestro cerebro, y es que alimentos como el aceite de oliva, las frutas y verduras, el pescado, los huevos, los cereales, etc, son alimentos que no solamente nos ayudan a nuestro cuerpo, sino también al correcto funcionamiento y energía de nuestra mente.

Lee

Leer será algo imprescindible para ayudar a tu mente a mantenerse activa. Puedes leer lo que más te guste, cualquier novela romántica o histórica, cuentos de terror, artículos periodísticos, etc. La cuestión es que tomes que hábito la lectura. Algunos de los grandes beneficios que tiene la lectura para el desarrollo y funcionamiento de nuestra mente son: nos aporta conocimientos, favorece nuestra atención y concentración y ejercita nuestra memoria e imaginación.

Duerme bien

Es crucial dormir las horas necesarias para el descanso de nuestro cerebro, y es que cuando no descansamos las horas pertinentes, las proteínas se acumulan en las sinapsis y se nos dificulta la tarea de pensar y aprender cosas nuevas. Además, no solamente ocurre esto si no dormimos las horas necesarias, también ocurre que si no descansamos bien de forma crónica, esto afecta al deterioro cognitivo en la vejez. Según un estudio realizado por la American Geriatrics Society (AGS), el tiempo ideal de sueño son 7 horas.

Salud emocional

Al igual que la salud mental y física, si no gozamos de salud y estabilidad emocional, las demás tambalean. Debemos llevar una vida lo más tranquila posible, alejados de las cosas que nos provoquen estrés. Muchas situaciones llevan a las personas a puntos en los que el estrés les sobrepasa de tal manera que desarrollan enfermedades mentales como la depresión o niveles altos de ansiedad. Para evitar esto, lo mejor es darle importancia a la salud mental y emocional y acudir a psicólogos como consejeros de nuestra mente y emociones, al igual que el médico lo hace con nuestra salud física.

Ejercita el cuerpo

Mens sana in corpore sano. Hacer ejercicio no ayudará únicamente a tener una buena forma física y estar saludables, sino que ayudará a nuestra mente a sentirse mejor consigo misma. El ejercicio físico ayuda a prevenir numerosos problemas que no solo ocasionan malestar físico, sino también mental. Ejercitar diariamente es fundamental para prevenir las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y la presión arterial alta, entre otras muchas cosas. Además, el hecho de no llevar una vida sedentaria hace que te levantes todos los días con ganas de comerte el mundo, y no lo contrario (que es lo que ocurre cuando llevamos una vida sedentaria).

Medita

Según la La National Academy of Sciences explica en su revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), meditar previene el estrés y ayuda a desarrollar áreas de nuestro cerebro que se asocian generalmente con la atención. Meditar también ayuda a mejorar la calidad del sueño, reduce la tensión muscular y frena el envejecimiento mental.

Escucha música

Se dice que la música calma a la bestias. En nuestro caso, escuchar música calma nuestro cerebro, reduce los niveles de estrés y estimula el cerebro, además de tener efectos beneficiosos para nuestra memoria. Una investigación en Science Daily demuestra que escuchar música clásica se relaciona con el aprendizaje y la memoria. Además, la música puede servir de medicina emocional, puesto que tiene el poder de cambiar el estado de ánimo de una persona en cuestión de segundos.

Sonríe

Por mucho que no lo parezca, cuanto más sonrías más feliz llegarás a ser. Esto se debe a algo muy simple: las sonrisas se contagian, y al contagiar la sonrisa por nuestro círculo estarás influyendo positivamente a todo lo que te rodea, lo que significa que también estarás influyendo positivamente a tu estado de ánimo, y llenando el ambiente de energía optimista. Muchos estudios demuestran que la sonrisa es algo que nos beneficia tanto a nivel físico como emocional.

Evita la infoxicación diaria

La infoxiación no es otra cosa que la intoxicación por información, es como una sobredosis de información innecesaria. Lo primero que muchas personas hacen cuando se levantan es mirar el móvil, con muchísimas notificaciones y mensajes. Nos sobrecargamos de información que creemos que puede ser interesante para nosotros cuando realmente, al no filtrar nada, estamos favoreciendo al estrés ya que es imposible poder con toda esa cantidad de información diaria. El consejo de los expertos es marcarse ciertas horas al día para leer artículos que nos interesen y contestar mensajes, pero es fundamental pasar algunas horas al día en las que no entre información en nuestro cerebro, y así dejarlo 'descansar'.

Pasa tiempo contigo

Por último, pero no menos importante, una de las cosas más importantes para gozar de una buena salud mental es saber pasar tiempo con uno mismo. Debes aprender a mimarte y quererte. Muchas personas no saben estar solas porque se aburren o se agobian pensando en mil problemas que tienen en la cabeza, y sí, es bueno distraerse con los amigos, pero debemos aprender a pasar tiempo con nosotros mismos, a solas. Para hacer más ameno el tiempo que pasamos a solas, es fundamental encontrar un sitio agradable para nosotros, personal y exclusivo. Puedes aprovechar para meditar, escuchar música o reflexionar en este tiempo.