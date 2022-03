La enfermedad celíaca podría curarse sin necesidad de una dieta sin gluten de por vida

Las personas con enfermedad celíaca que no mantienen una dieta libre de gluten tienen un mayor riesgo de padecer varias formas de cáncer, incluido el linfoma intestinal y el cáncer del intestino delgado. En muchas ocasiones, los celiacos no cumplen con esa dieta, bien de forma voluntaria o involuntaria. Entre el 17 y el 90% de los pacientes celíacos no siguen una DSG y el 45% de los diagnosticados presenta daño intestinal. Esto conlleva problemas nutricionales en la calidad de vida del paciente y en el desarrollo de estas otras patologías.

El gluten tiene un rol muy importante en la alimentación tradicional porque se encuentra integrado en alimentos tan comunes como el pan, la pasta, la pizza o los rebozados. Por ello, durante la última década, la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca se ha estudiado en mayor medida. El único tratamiento para la celiaquía, eficaz a día de hoy, es la dieta sin gluten estricta y de por vida, algo que la industria alimentaria ha ido facilitando con el paso de los años gracias a mejoras en el etiquetado alimentario por un lado, y a la elaboración de alternativas libres de gluten por otro.

En este sentido, aunque de todos es conocido que la enfermedad celíaca no tiene otra cura efectiva ni otro tipo de opciones que ayuden a evitar el gluten, han comenzado a surgir algunas voces que sugieren que esta intolerancia alimentaria podría desactivarse y no requerir de una dieta sin gluten para siempre.

PROTEÍNA 57, CLAVE

Se sabe que la reacción inmunológica que se presenta ante la presencia de gluten en el intestino esta mediada por una enzima llamada transglutaminasa 2 o TG2 que modifica las proteínas de los alimentos. Esta enzima está presente en el intestino de todas las personas, pero en unas se encuentra activa y en otras inactiva, y por eso no desencadena la reacción adversa que caracteriza a las personas celíacas.

Basándose en estos indicios, un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford podría haber encontrado la respuesta. El estudio ha conocido que la proteína de retículo endoplasmático 57 o ERp57 es capaz de desactivar esta enzima que genera la enfermedad celíaca y, por lo tanto, podría llegar a convertirse en un interruptor que permitiría a los celíacos no llevar una dieta sin gluten durante toda la vida.

Dado que estudios previos en roedores demostraron que la desactivación de la TG2 no ocasiona efectos secundarios, se cree que utilizar ERp57 como parte de diferentes medicinas podría ser la clave para desactivar la enfermedad celíaca en un futuro no muy lejano.

OTRO ESTUDIO

Gracias a la mayor investigación en este campo, existen otros estudios que han demostrado resultados positivos a este respecto. Una investigación publicada en la revista 'Gastroenterology', y dirigida por el Doctor Tobias Freitag, mostró resultados favorables en la reprogramación del sistema inmune en pacientes celíacos e instruir a los linfocitos T para que toleren el gluten nuevamente a través de nanopartículas de gliadina.

En este caso, los investigadores inyectaron nanopartículas de gliadina de 500 nm, absorbibles, esféricas (TIMP-GLIA) en la sangre de ratones con tres modelos diferentes de enfermedad celíaca, que redujeron ''significativamente" los marcadores e activación de células T específicas de gliadina, inflamación y daño tisular.

Así, en base a los resultados obtenidos en el modelo animal, los expertos creen que el tratamiento con TIMP-GLIA podría conducir a la cura de la enfermedad celíaca, ya que los pacientes podrían volver a comer alimentos normales sin consecuencias perjudiciales.