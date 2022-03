Otros problemas de salud que puede indicar un nivel bajo de ácido fólico

Debido a que el folato no se almacena en el cuerpo en grandes cantidades, el nivel sanguíneo disminuirá después de unas semanas de ingerir una dieta con contenido bajo de folato. Asimismo, esta vitamina ha estado muy ligada a las mujeres embarazadas o que podrían quedarse embarazadas. En estos casos, deben tomar suplementos de ácido fólico para reducir el riesgo de tener un niño con un defecto congénito, sobre todo, anomalías del tubo neural. Pero, ¿Qué motivos y enfermedades provocan un descenso de los niveles de ácido fólico? ¿Y qué consecuencias tiene el déficit de esta vitamina?

MOTIVOS DE UN DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO

Existen diversos factores, el más común la dieta. Debido a que el folato no se almacena en el cuerpo en grandes cantidades, el nivel sanguíneo disminuirá después de unas semanas de ingerir una dieta con contenido bajo de folato. Se observa sobre todo en los niños, en los ancianos y en los alcohólicos. En los niños prematuros, en el embarazo y en la lactancia, los requerimientos de ácido fólico son mayores y muchas veces no son cubiertos con la dieta habitual. El consumo de dietas pobres en ácido fólico es frecuente.Pero existen otras causas:

Un gasto muy elevado de ácido fólico, como en enfermedades de la sangre (leucemias, anemias por destrucción de glóbulos rojos), algunos cánceres, enfermedades inflamatorias crónicas (tuberculosis, enfermedad de Crohn, psoriasis, artritis reumatoide), en la hemodiálisis, etc.

Síntomas y consecuencias

La mayoría de deficiencias de ácido fólico no producen síntomas y, o bien no se diagnostican, o son un hallazgo casual al hacerse un análisis por cualquier otro motivo. A veces no se observa anemia pero pueden verse glóbulos rojos de tamaño grande que hacen sospechar una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Esta vitamina juega un papel en la acumulación de proteínas en el cuerpo, incluyendo las células sanguíneas. Sus síntomas y consecuencias más comunes son:

Anemia megaloblástica o macrocítica. Se caracteriza por un tamaño muy grande de los glóbulos rojos. Los síntomas son los mismos que los de cualquier tipo de anemia

irritabilidad, o diarrea Molestias en la piel o en la boca, con aparición de quemazón de lengua, llagas, aftas o boqueras. Piel pálida (palidez). Lengua roja, irritada, algunas veces brillante

En casos mas graves puede aparecer: