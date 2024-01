Estas son las enfermedades de transmisión sexual que el preservativo no protege

El preservativo es uno de los métodos más seguros que hay contra las enfermedades de transmisión sexual las cuales se han disparado en los últimos 20 años según el informe “Vigilancia epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España 2022” que ha publicado el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y el Ciber de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Salud Carlos III.

La gonorrea, sífilis y clamídea son las enfermedades que más casos de contagios se han diagnosticado entre la población más joven desde el año 2001 debido a que muchos de ellos no utilizan el preservativo cuando practican las relaciones sexuales. A finales de año pasado, hicieron una encuesta en la que el 36% reconocía no ponerse preservativo en la práctica sexual, un método que, además de ser anticonceptivo, previene el riesgo de infección entre un 80% y un 90% de los casos.

Pero, ¿es siempre igual de efectivo? Es infalible siempre y cuando se use cada vez que vas a tener relaciones sexuales. No estás exento de contagiarte si usas el preservativo una vez y diez, no. Además, debes ponértelo correctamente y debe ajustarse completamente al pene, por lo que no pueden quedar bolsas. No lo abras con los dientes, así como tampoco le des la vuelta en el caso de habértelo puesto al revés, sino que debes desecharlo y coger uno nuevo.

Para que el preservativo cumpla su función, primero debe estar vigente su fecha de consumo, debes usarlo durante todo el encuentro sexual tanto si hay penetración anal, como vaginal y ponerte uno en cada acto, es decir, no utilices dos a la vez porque no vas a estar más protegido y además puede romperse debido a la fricción entre los propios materiales.

Enfermedades que el preservativo no protege

Hay enfermedades que el preservativo no llega a proteger ya que el contacto directo no ha sido durante la penetración o durante la relación sexual sino por otra vía. Es de señalar que si ya te has contagiado de alguna, debes ser todavía mucho más prudente con respecto a ello debido a que cuando una persona se ha contagiado con alguna de estas enfermedades, aumentan las probabilidades de contagiarse de otras más.