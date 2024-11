Este experto en primeros auxilios nos explica qué es lo primero que tenemos que hacer si nos muerde una serpiente

Una serpiente muerde principalmente por dos razones: para defenderse o para cazar. Las serpientes son animales que, al sentirse amenazados, usan sus colmillos como mecanismo de defensa, por lo que responden con una mordedura como respuesta a un posible peligro.

Generalmente, esto sucede cuando ve que una persona se acerca demasiado a ella o hay un movimiento brusco que las asustes ya que las serpientes no suelen atacar sin motivo porque si así fuera, les llevaría un gasto de energía innecesario y, en caso de inyectar veneno, gastar un recurso muy valioso que utilizan para cazar y que tardan tiempo en reponer.

En este caso, vamos a hablar de cuando una serpiente ataca a una persona porque se está defendiendo y para ello, tenemos en cuenta las explicaciones que nos da el experto en primeros auxilios, médico del SAMUR y conferenciante, Miguel Asaal, que nos explica paso a paso qué debemos hacer ante una picadura de serpiente, cuáles son los síntomas que vamos a notar cuando nos muerde y qué no tenemos que hacer.

Paso a paso de cómo debemos actuar ante una mordedura de serpiente

El experto en primeros auxilios nos recomienda como primera premisa mantener la calma, ya que la ansiedad y el pánico por sentir la picadura, así como sus síntomas posteriores como reacción del cuerpo al veneno, pueden acelerar el ritmo cardíaco y esto ayudaría a que el veneno se propague con más facilidad a través del torrente sanguíneo. Así que Miguel Assal nos aconseja intentar no ponernos nerviosos y mantener la calma.

Acto seguido, debemos anotar la hora a la que se produjo la picadura y si es posible, hacerle una foto. Después, debemos llamar a emergencias, darles nuestra ubicación exacta y no hacer esfuerzos.

"Hay viejos mitos que han demostrado no ser eficaces y que pueden empeorar el estado de la lesión"

En el caso de tener que desplazarnos, hay que hacerlo despacio y sin correr ya que es fundamental que la extremidad o zona afectada esté lo más quieta posible, así como que permanecer a un nivel más bajo que el corazón porque así contribuimos a reducir la velocidad de circulación del veneno.

El experto Miguel Assal nos aconseja marcar la mordedura para poder llevar un control de cómo va evolucionando, si se inflama, cómo lo hace, a qué velocidad se produce la inflamación, etc.

Síntomas iniciales de una mordedura de serpiente

Los síntomas pueden aparecer en pocos minutos o tardar hasta varias horas y se dividen en efectos locales y efectos sistémicos. En el sitio de la mordedura, los síntomas comunes incluyen dolor intenso, fatiga o enrojecimiento. Además, pueden aparecer ampollas llenas de líquido claro o sangre. Los síntomas sistémicos, que afectan al organismo en general, incluyen náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, sudoración, visión borrosa y en algunos casos, una sensación de debilidad generalizada o parálisis.

Por otra parte, la variación de la sintomatología va a depender del tipo de serpiente que nos haya mordido. En este contexto, encontramos las serpientes de la familia Viperidae (como las víboras) y de la familia Elapidae (como las cobras y las corales) las cuales pueden provocar síntomas que afectan al sistema cardiovascular y al sistema nervioso, respectivamente.

"Los pronósticos de mejoría después de una mordedura dependen de varios factores"

Las víboras, por ejemplo, suelen causar daños en los tejidos y problemas de coagulación sanguínea, mientras que las mordeduras de serpientes como las cobras pueden afectar al sistema nervioso, llevando a una parálisis progresiva que puede poner en riesgo la vida, si no se trata de tiempo.

Por lo que respecta al tratamiento, hay diversos aspectos que, según el experto en primeros auxilios Miguel Assal, debemos tener en cuenta porque el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad y en el caso de tener que suministrarse algún antiveneno, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que solo debe ser administrado el personal médico capacitado.

Esto se debe a que existe riesgo de reacciones alérgicas, incluyendo el choque anafiláctico, por lo que se puede poner en riesgo la vida del paciente. La administración de antiveneno es particularmente efectiva para prevenir las secuelas a largo plazo del envenenamiento, como el daño en los tejidos y las complicaciones renales.

Mitos que debemos desterrar

El experto en primeros auxilios y médico del Samur, Miguel Asaal, nos cuenta las reglas del 'No' tales como no succionar el veneno de la serpiente cuando nos ha picado, no hacer torniquetes, ni cortes en la zona de la mordedura ni en las partes que roden la herida.

Son viejos mitos porque se ha demostrado que estas prácticas no son efectivas y que, además, pueden empeorar el estado de la lesión, dañando a su vez los tejidos o provocando necrosis, especialmente si se aplica una presión excesiva y prolongada.

Veamos más recomendaciones que nos hace este experto en el siguiente vídeo:

Es importante mencionar que los pronósticos después de una mordedura de serpiente dependen de varios factores, como el tipo de serpiente, la cantidad de veneno inyectado, el tiempo que se tarda en recibir tratamiento médico y la salud general de la persona afectada.

Sin tratamiento, las mordeduras de serpientes venenosas pueden provocar la muerte, especialmente en zonas alejadas sin acceso rápido a servicios de salud. La OMS estima que las mordeduras de serpiente causan entre 81.000 y 138.000 muertes al año en todo el mundo, lo que destaca la necesidad de educación en primeros auxilios y el acceso a tratamientos efectivos, como el antiveneno, en regiones endémicas.