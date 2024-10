Finales inacabados: ¿qué caracteriza a una persona que hace 'ghosting'?

Todo iba tan bien hasta que de repente la otra persona desaparece como si fuera un fantasma. Por eso, a ese comportamiento se le llama 'ghosting' porque la relación de pareja se termina de forma repentina y sin explicación, dejando de responder a cualquier tipo de contacto. Esto tiene un fuerte impacto psicológico y emocional para la persona que lo sufre, especialmente cuando se da en relaciones afectivas significativas ya que no se entiende qué ha podido pasar o qué hemos podido hacer para que la relación se termine cuando todo iba bien.

La persona que hace 'ghosting' tendrá sus razones, pero la manera en la que lo hace responde a un patrón de comportamiento de conducta evitativa porque no quiere hacer frente al conflicto y al malestar emocional que supone pasar por esa situación, así que prefieren desaparecer sin más.

"Las víctimas de 'ghosting' se sienten traicionadas y, en muchos casos, culpables de algo que ni siquiera han hecho"

También porque son personas inmaduras emocionalmente e incapaces de manejar situaciones de conflicto.

La característica principal de alguien que hace 'ghosting' es la evasión emocional. Son personas que, ante el menor indicio de problemas o la posibilidad de incomodidad, prefieren salir sin dar explicaciones para no enfrentarse a la situación.

¿Cómo se siente la persona que ha sido víctima de ghosting?

El impacto emocional del fantasma es devastador. La persona que sufre esta experiencia se enfrenta, en primer lugar, a la incertidumbre y ese silencio no solo es doloroso, sino que también desestabiliza emocionalmente. Al no entender por qué alguien desapareció, la víctima puede pasar semanas, o incluso meses, cuestionándose si hizo algo mal o si fue ella misma el problema.

Lucía Pérez Ortega, psicóloga de relaciones y terapias emocionales, explica que la desaparición repentina genera en la persona "un sentimiento de rechazo profundamente doloroso, donde se mezcla la duda, el miedo y la frustración. No saber por qué esa persona se fue sin una sola palabra destruye la autoestima". El fantasma deja una herida tan profunda que la mayoría de las personas la describen como una de las experiencias más devastadoras emocionalmente en sus vidas, ya que se sienten traicionadas y, en muchos casos, culpables de algo que ni siquiera han hecho.

Consecuencias en la salud mental y emocional

El fantasma afecta tanto emocional como psicológicamente a quien lo sufre que provoca ansiedad, depresión, estrés y un golpe muy fuerte en la autoestima. Además, las personas que experimentan el 'ghosting' pueden llegar a desarrollar un miedo intenso al rechazo en futuras relaciones y una tendencia a cerrar su corazón como mecanismo de defensa, lo que les dificulta abrirse emocionalmente otra vez.

El fantasma deja secuelas que pueden ser muy profundas. Genera en la persona un miedo constante de ser abandonada, una ansiedad que puede provocar problemas para confiar en los demás. Este tipo de heridas no se sanan fácilmente y, la mayoría de las veces es necesario ir a terapia para poder enfrentar y superar el trauma.

"Desaparecer no tiene nada que ver con la persona que lo sufrió, sino sobre quien lo practicó"

Los especialistas en salud mental sostienen que el 'ghosting' es tan dañino porque se asocia a lo que llaman "duelo ambiguo", es decir, un duelo sin cierre real, donde no existe una despedida, ni una explicación.

La incertidumbre que vive una víctima de 'ghosting' es muy dolorosa porque está obligada a realizar interpretaciones y a buscar constantemente respuestas que rara vez da frutos y desgasta enormemente a nivel psicológico. Algunas víctimas incluso relatan que experimentan síntomas físicos como problemas para dormir, fatiga constante, dolores de cabeza y episodios de llanto incontrolable.

¿Cómo seguir adelante?

Para superar el 'ghosting', los profesionales recomiendan diversos pasos que ayudan a retomar la estabilidad emocional. Uno de los primeros, y puede que el más difícil, es aceptar la realidad. Para ello, hay que entender que la persona que se fue lo hizo por sus propias razones y que estas no determinan nuestro valor como persona, es decir, que el hecho de desaparecer no tiene nada que ver con la persona que lo sufrió, sino con quien lo practicó. Cuando entendamos este punto, empezaremos nuestro camino hacia la sanación.

Otra manera en la que podemos afrontar esta experiencia es dejándole sitio al dolor, es decir, no debemos bloquear, ni minimizar nuestros sentimientos ya que el dolor es un sentimiento perfectamente válido y reconocerlo es el primer paso para procesarlo. Es importante que te permitas el llanto y el desahogo emocional porque esto va a ayudar a tu mente y a tu cuerpo a liberar parte de la angustia acumulada. En este sentido, debemos comprender que la desapareción sin dar explicaciones habla más de la otra persona que ti, es un reflejo de sus propios miedos, inseguridades o falta de madurez emocional y no una señal de que tú no eras lo suficientemente valioso.

Cuando has sido víctima de 'ghosting' es fundamental que pases tiempo con amigos y familiares que te aprecian y te respetan. Esto ayuda mucho a sanar la herida emocional que ha dejado el fantasma. Sin embargo, a veces no es suficiente y tenemos que buscar ayuda profesional porque el dolor y la confusión que nos ha generado el fantasma son tan grandes que es difícil procesarlos por uno mismo.

El profesional de la psicología te dará las herramientas que necesitas para reconstruir tu autoestima y entender que el fantasma no define quién eres. Pero no solo eso, sino que también te ayudará a comprender que no siempre obtenemos respuestas de todo y que no tenerlas, no debe impedir que sigas adelante y te recuperes.