Hay química, intimidad y atracción: así es la 'situacionship', la relación de pareja en la que nunca se llega a ser novios

Cuando conocemos a alguien, empezamos "algo", pasa el tiempo y uno de los dos empieza a sentir algo más. Es entonces cuando empiezas a preguntarte, "¿qué tenemos?". Nos gustaría tener una respuesta, pero a la vez nos da miedo saber la verdad y que la otra persona reaccione yéndose del todo. Tampoco es que esté ahí al 100%. Esta forma de llevar una relación sentimental se está haciendo cada vez más popular entre los jóvenes de la década de los 20 a los 30 años y se llama 'situacionship'.

Se trata de esa zona gris, sin etiquetas de "novios", pero tampoco de "amigos", en la que no existen reglas claras, ni compromisos formales. Es lo que viene siendo un "sí, pero no", un "ni contigo, ni sin ti" o "amigos con derecho a...". Así que si alguna vez has sentido que estás "en algo" y no sabes definirlo, es probable que estés en una 'situacionship'.

Aunque en los últimos años, concretamente desde la pandemia, se puso más de moda, es un término que surgió en Estados Unidos a mediados de los años 2000. Fue como una forma de describir el tipo de relación entre dos personas que evita esas etiquetas, en la que hay conexión entre ellas, pero sin compromiso de nada.

"Trae inestabilidad emocional debido a esa ambigüedad en la demostración de los sentimientos"

El desarrollo de este tipo de relaciones está influenciado por factores culturales y sociales como el uso de las redes sociales del tipo la plataforma Tinder y otras de similares características, donde hay un temor al compromiso. Por otra parte, hay quien ve en la 'situacionship' el lado positivo ya que para ellos es una oportunidad de vivir muchas experiencias.

Las expectativas sobre el noviazgo han cambiado, favoreciendo relaciones informales sin la presión del compromiso romántico tradicional, muy parecido a las relaciones de pareja LAT. Lo que pasa es que, a diferencia de las relaciones LAT, en la 'situacionship' no hay claridad por ninguna de las partes, lo que trae inestabilidad emocional debido a esa ambigüedad en la demostración de los sentimientos y, al no haber etiquetas que pongan nombre a lo que hay entre los dos, también hay falta de compromiso formal y mucho menos hay perspectivas de futuro.

Señales de que estás en una situacionship

Al inicio puede parecer normal no definir la relación. El problema surge cuando esta ambigüedad persiste, afectando a la salud mental y a las expectativas de una relación seria. Aunque no esté del todo claro, siempre hay algunas señales a las que puedes prestar atención y con las que puedes identificar que estás en una 'situacionship'.

En primer lugar, no sabes "qué somos". Si después de un tiempo juntos en el que os veis con demasiada frecuencia, ninguno de los dos se ha atrevido a preguntar qué hay entre ellos, hasta que uno de ellos da el paso y no obtiene una respuesta clara, es una señal de que no hay un compromiso oficial.

A veces, os habéis limitado a quedar y hacer cosas juntos, pero nunca ha salido la conversación acerca del futuro, de si hay planes a largo plazo o de exclusividad y formalidad, es otra señal de estar en una 'situacionship', así como también cuando vives momentos en los que estáis muy cercanos que parece que sí "hay algo", pero, por el contrario, hay otros en los que pasa el tiempo y no habláis. Hay que tener cuidado con esto porque es una línea muy delgada entre este comportamiento y el ghosting.

"Lo primero es tomar acción para protegerte emocionalmente"

Es una situación que genera muchas dudas y ansiedad sobre una relación en la que no tienes la seguridad de que sea estable, ya que vives con la sensación de estar permanentemente en una incertidumbre. Vivir en una 'situacionship' es como estar todo el tiempo subido en una montaña rusa de emociones y el no saber en qué punto se encuentra la relación, carente de responsabilidad afectiva, tiene mucho impacto mental, perjudicando tu autoestima y planteándote tu propio valor.

La psicóloga y experta en dependencia emocional, autoestima, relaciones tóxicas y conflictos de pareja, Silvia Congost, nos habla de la diferencia entre una relación sana y una relación tóxica, como es la 'situacionship' en el siguiente vídeo:

¿Qué hacer si estás en una 'situacionship'?

Si la falta de claridad en una relación te incomoda, lo primero es tomar acción para protegerte emocionalmente, pensar en lo que quieres para ti y cómo te sientes con esa ambigüedad. Si no te resulta satisfactoria, deja claro lo que buscas, expresa tus sentimientos y expectativas a la otra persona. Esto implica establecer límites firmes y pensar si ese tipo de relación te da lo que necesitas.

Tu bienestar emocional es fundamental, así que no temas alejarte, si la relación te causa más estrés que felicidad. Es importante reconocer tus necesidades y ser honesto contigo y con la otra persona para evitar malentendidos o heridas emocionales. Al final, lo importante es construir relaciones que te generen bienestar y satisfacción y no lo contrario.