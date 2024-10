Ni evitar el contacto visual, ni cruzar los brazos: Este es el gesto que demuestra que para nada le interesas a esa persona

La falta de atención durante una interacción interpersonal es uno de los indicadores más sutiles, pero a la vez más poderosos de desinterés que hay en una conversación. Según la teoría de Deborah Tannen, experta en lingüística y comunicación interpersonal, el valor de las señales no verbales y los llamados 'meta-mensajes' resulta esencial para comprender el verdadero significado que hay detrás de las palabras.

La lingüista explica que, en este sentido, es más importante el cómo se dice, en el que entrarían en juego las señales no verbales, que el qué se dice. Para Tannen, la comunicación no es simplemente un intercambio de palabras, sino un conjunto de señales verbales y no verbales que moldean la percepción mutua entre las personas. Es aquí donde la falta de atención se convierte en un indicador significativo, ya que no hace falta usar las palabras para transmitir un mensaje claro.

El mensaje de los gestos

La falta de atención es una manera sutil, pero eficaz de dejar claro que esa persona no te interesa nada porque durante la conversación se deja un mensaje más que evidente de desinterés o de falta de compromiso emocional. Uno de los pilares en la teoría de Tannen es la noción de los meta-mensajes que son los elementos que expresamos a través del lenguaje corporal, el tono de voz o el comportamiento general. En este caso, la falta de atención se convierte en un meta-mensaje que está revelando falta de interés o, incluso, rechazo sin necesidad de usar las palabras.

Un estudio clásico de Albert Mehrabian, un reconocido investigador en psicología de la comunicación, muestra que solo el 7% del significado de una conversación proviene de las palabras que se dicen, mientras que el 38% proviene del tono de voz y el 55% del lenguaje corporal. Aunque estas cifras han sido matizadas por investigaciones posteriores, subrayan la idea central de que gran parte de la comunicación humana es no verbal.

Cuando alguien manifiesta falta de atención, por ejemplo, mirando constantemente su teléfono móvil o mostrando signos evidentes de distracción, está enviando un mensaje más fuerte que el contenido de las palabras y está basado en un meta-mensaje de desconexión emocional.

Otro aspecto clave que Tannen resalta es la influencia del contexto cultural en la interpretación de las señales no verbales ya que en algunos lugares, consultar el teléfono móvil durante una conversación podría considerarse una grave falta de educación, pero en otros entornos sociales se puede entender que ese gesto se hace por obligaciones laborales o familiares. No obstante, incluso dentro de estos matices culturales, la falta de atención sigue siendo un poderoso indicador de desinterés o desconexión cuando se percibe como una violación de las expectativas comunicativas.

Cómo afecta la falta de atención a la comunicación entre las personas

La investigación en psicología social también ha explorado cómo la falta de atención afecta a la percepción de la interacción y la relación entre las personas. Estudios como los de John Gottman, famoso por sus investigaciones sobre la comunicación en parejas, han mostrado que la falta de atención y el desprecio son dos de los predictores más fuertes de la insatisfacción relacional.

En el contexto de las parejas, ignorar las señales emocionales del otro, lo cual incluye no prestar atención activa, puede erosionar la conexión emocional y fomentar la distancia afectiva. Aunque los estudios de Gottman se enfocan en relaciones románticas, sus hallazgos pueden extenderse a interacciones humanas en general, donde la falta de atención disminuye la calidad de la relación y envía un claro mensaje de que no se valora al otro.

El papel de las nuevas tecnologías en la falta de atención a los demás

En la era digital, la falta de atención ha adquirido nuevas dimensiones debido a la omnipresencia de los dispositivos electrónicos. ¿Sabías que el simple hecho de tener un teléfono móvil visible durante una conversación puede disminuir la calidad de la interacción y la percepción de conexión emocional entre las personas? A este fenómeno se le conoce como phubbing (una combinación de "phone" y "snubbing", que significa ignorar a alguien usando el teléfono) y según un estudio publicado en el Journal of Applied Social Psychology, las personas que experimentaban phubbing en interacciones sociales mostraban mayores niveles de insatisfacción y, además refuerza la idea de que la atención plena es fundamental para mantener una comunicación efectiva y una conexión emocional genuina.

El trabajo de Tannen también resalta la importancia de la escucha activa, pero esta no solo se centra en la escucha de las palabras del otro, sino que desde una perspectiva emocional, la falta de atención puede generar sentimientos de frustración, rechazo o incluso humillación en la persona que intenta conectar. Esto se da sobre todo en conversaciones en la que la otra persona espera una conexión emocional más profunda, como es el caso de las relaciones románticas, amistades cercanas o interacciones familiares. La falta de atención en estos contextos se percibe como una forma de desprecio, rompiendo la confianza y el respeto en la relación.