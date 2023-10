Cuatro formas de manipulación peores que el ghosting que acaban con tu estabilidad emocional

¿Y qué más da que le pongas el nombre en otro idioma? No se va a conseguir quitarle importancia a los abusos emocionales por tener otro término, así que hables el idioma que hables, el significado no cambia. ¿Has oído hablar del ghosting?

Es una palabra anglosajona, pero que en cualquier idioma significa desaparecer como por arte de magia sin dejar rastro. Es el clásico: "Se fue a por tabaco y nunca más volvió". Debes saber que quien hace ghosting también lo ha recibido. Son comportamientos de personas que no tienen empatía, ni inteligencia emocional.

Lo que pasa es que la víctima acaba con una sensación de malestar profundo sintiendo toda clase de culpa, haciéndose responsable de esa espantada y queriendo obtener una respuesta para ello de una manera obsesiva. Aunque la relación haya sido corta, aunque conozca de poco tiempo a la persona, los daños emocionales son grandes.

La primera reacción es de incredulidad, luego de sorpresa, después siente rabia y termina en episodios de ansiedad o depresión. En el caso de la que víctima tenga una visión de sí misma poco valorada, tumbará por completo la autoestima. Con este panorama, es fácil pensar que no puede haber algo peor. Pues sí que lo hay porque el ghosting también tiene sus variantes y son mucho peores.

Variantes del ghosting

Cloaking. Es un derivado mucho más perjudicial para tu salud mental ya que no solo basta con desaparecer de repente y sin dejar rastro, sino que bloquea a la víctima de todas los canales posibles. De esta forma, evita toda forma de contacto y la posibilidad de que le encuentre.

Pocketing. Este tipo de ghosting trata de esconder a la pareja. Es un término que significa bolsillo porque es como si se la metiera en el bolsillo y quien lo ejerce tiene diferentes motivos. Ninguno buenos. Tal vez tiene otra relación paralela, no quiere dar explicaciones a las personas de su entorno, evita el compromiso, tiene una ruptura reciente y tiene esperanzas de volver con esa persona...

Sea cual sea la razón, si te esconde, es que mucho no te quiere y para ti es una tortura porque no entiendes qué está pasando. Tú estás a gusto y gritarías a los cuatro vientos que estás con esa persona, pero ella tiene sus razones para dejarte escondido. Además, te genera desconfianza porque no sabes qué está ocultando (a parte de a ti). Si no quieres seguir sufriendo, lo mejor es que le digas abiertamente cómo te sientes y le pidas que te aclare cuáles son sus intenciones o directamente, aléjate.

Curving. Es la versión lenta del ghosting. Todo empieza muy bien con largas conversaciones donde parece que hay buena comunicación, que todo fluye y que congeniais a la perfección, pero la curva del interés va en descenso. Hay millones de promesas de encontrarse físicamente, pero ese momento nunca llega.

El depredador emocional lo hace de una forma tan sutil que la víctima no es consciente de lo que está pasando y además se sigue haciendo ilusiones de tener una posible relación amorosa. Esta cancelación continua de planes es un claro juego de un maltratador y que, por supuesto, tiene un impacto en la salud mental de la víctima, llegando a padecer episodios de estrés y ansiedad.