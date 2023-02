Cómo influye la tecnología en la comunicación de pareja

Desde el primer “te quiero” hasta la inevitable caída en la monotonía, el uso del teléfono móvil es un elemento clave en cualquier relación. Con la llegada de San Valentín son muchos los que aprovechan el día para tener una llamada especial o mensajito más o menos intenso o picante, pero ¿cómo usamos el teléfono en nuestras relaciones a diario? ¿Tenemos detalles especiales con nuestra pareja? ¿Nos llamamos con frecuencia cuando ya hemos caído en la monotonía? Y no, no estamos en una canción de Shakira.

Para dar respuesta a esas y otras preguntas, la tecnológica Honor ha encargado un estudio a nivel europeo en el que han participado ciudadanos de España, República Checa, Alemania, Italia, Rusia y Reino Unido.

Entre muchas curiosidades, los resultados muestran que las parejas disminuyen en gran medida el uso que le dan a su teléfono móvil en su relación a partir de los dos años juntos, independientemente de si en San Valentín cae mensajito para compensar la dejadez del resto del año.

Los españoles afirman recordar haber pasado más tiempo enganchados al teléfono con su pareja en las primeras semanas de relación y más de la mitad de los encuestados (52%) admite que en los primeros días de su relación esperaban cierto tiempo antes de responder a un mensaje para jugar la carta de hacerse los interesantes.

A nivel europeo, encontramos como dato genérico que el 45% de las personas notan cómo la cantidad de tiempo que pasan hablando con su pareja por teléfono disminuye a medida que pasa el tiempo en los seis primeros meses de relación.

Cuando se les preguntó por cómo reaccionarían si su pareja, en los primeros meses de comenzar algo serio, no respondiese a un mensaje en un plazo de una hora, el 83% dijo que cree que les generaría ansiedad y preocupación. En el otro lado de la balanza, el 40% de las personas encuestadas admitieron que llamarían a su pareja más de una vez si no responde, aunque lleven poco tiempo saliendo.

Cómo nos comunicamos con nuestra pareja

Si hablamos de cómo preferimos mantener conversaciones en pareja, la realidad es que en España somos muy tradicionales, por muy modernos que nos creamos y a pesar de la infinidad de redes sociales y aplicaciones. Nuestro método favorito sigue siendo la llamada telefónica, una vía de comunicación que se consolida como la opción preferida por el 53% de las parejas, seguida muy de cerca (todo hay que decirlo) por los mensajes de WhatsApp (50%).

Como última opción está la videollamada, con un 25% de los encuestados (se ve que no nos gusta que ni siquiera nuestra pareja nos pille demasiado cómodos, con las galas domésticas y quizás no tan estupendos como estén acostumbrados a vernos).

El momento excusa

Y llegamos a algo que, en casos extremos, puede acabar en ghosting: el momento excusa. Cuando se les preguntó a los encuestados por las excusas que han recibido por parte de su pareja si les han dejado en “leído” pero no les han contestado, el 53% afirmó que la tónica general de la excusa o argumento fue encontrarse muy ocupado; al 19% les dijeron que no tenían buena señal y al 16%, que el mensaje estaba escrito pero que no pulsaron en enviar.

