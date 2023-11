¿Nos estamos haciendo resistentes a los antibióticos? La OCU responde.

La Organización Mundial de la Salud considera que el mal uso de los medicamentos se está convirtiendo en uno de los diez mayores problemas a los que se enfrenta la salud pública ya que está avanzando a una gran velocidad y está imposibilitando la lucha contra las infecciones bacterianas que hasta hace poco eran curables.

El problema va hacia otro término porque no solo es que las bacterias se estén volviendo inmunes a los antibióticos, sino que hay una resistencia antimicrobiana en las que no solo entran las bacterias, sino los organismos microscópicos como los virus, los hongos o los parásitos. A su vez estos microorganismos se dividen para reproducirse gracias a que los antibióticos no surten efecto y, por lo tanto, sobreviven a ellos.

La causa: el mal uso de los antibióticos

El problema de todo esto radica en que la población está haciendo un mal uso y un abuso de los antibióticos, que está provocando que se origen bacterias multirresistentes. Por otra parte, hay una transmisión que se hace a la descendencia, por lo que de un único individuo se pasa a toda una población. Esta transmisión puede llevar años, pero en ocasiones, han bastado solo unos meses. Esta aceleración viene dada por ese mal uso de los antibióticos.

Los alimentos, las heces, el agua, la cercanía, así como el contacto con las personas, los animales u otras superficies contaminadas constituyen los principales focos de infección a través de los cuales se propagan estas bacterias que llegan a las personas. En este sentido, un 70% de las infecciones que cogen en los hospitales, centros sanitarios y de personas mayores las ocasionan las bacterias resistentes que conviven en estos centros durante largos periodos de tiempo.

Esta problemática va más allá porque si estos centros están contaminados de bacterias multirresistentes, entran en riesgo muchos procedimientos hospitalarios tales como los trasplantes, las quimioterapias o las cirugías, respectivamente.

Cómo se puede solucionar este problema

Desde la OCU, lo tienen claro y es "usar menos y usar mejor los antibióticos". En el reciente Eurobarómetro de la UE, un 86 % de la población española contestó que el uso innecesario de los antibióticos los hace ineficaces. Sin embargo, ese mismo sondeo revela:

Un 46 % de los españoles piensa que los antibióticos matan virus.

Un 36 % cree que son eficaces contra los resfriados.

En este sentido, la OCU insiste en que los antibióticos son fármacos que "solo sirven para combatir las infecciones causadas por bacterias. Frente a los virus, como los de la gripe o los resfriados, son ineficaces". Y que no se le insista al médico para que los recete porque en los casos comunes como los dolores de garganta, la otitis, la sinusitis aguda, tos o fiebre alta tienen procedencia vírica. En este sentido, la OMS propone una serie de medidas que España ya está poniendo en marcha: