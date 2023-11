Resfriados, ¿cuándo se contagia y cuándo deja de contagiar?

El resfriado común es una afección de las vías respiratorias altas y es muy contagioso. Lo bueno es que los síntomas van apareciendo poco a poco, a diferencia de la gripe que aparece de manera repentina. El catarro se contagia por vía aérea y no como aseguran viejos mitos extendidos, como por pasar frío o por andar descalzo.

De todas formas y por precaución, si quieres evitar contagiar, no tosas, no estornudes o no te suenes la nariz junto a otras personas y procura quedarte en casa al menos los dos o tres primeros días de la enfermedad ya que es cuando más contagias. Después de una semana, las posibilidades de transmitir el virus se reducen. Veamos con más detenimiento las fases del resfriado que te ayudarán a saber en qué punto te encuentras.

Fases del resfriado

Días 1-2

No hay síntomas que te hagan pensar que estás resfriado.

Días 2-3

En estos días, empezarás a sentirte un poco cansado, estornudarás con más frecuencia, te dolerá el cuerpo y puede que hasta notes cierta molesta en la garganta. La progresión de un resfriado puede ser rápida. Así que si notas algunos de estos síntomas, es hora de resguardarse para evitar que vayan a más.

Días 3-4

Si el resfriado avanza hasta el tercer y cuarto día, la nariz estará más atascada y tendrás más mocos, por lo que tendrás que ir haciendo diferentes pautas para abrir las vías respiratorias que han obstruido las secreciones.

Días 4-6

Debido al taponamiento de la nariz y al esfuerzo al sonarte, las vías respiratorias se inflaman, haciendo que persista la tos. Eso sí, otros síntomas habrán desaparecido. Es el comienzo de que el resfriado vaya camino de la salida.

Días 7-10

Los resfriados comunes suelen durar alrededor de 7-10 días y la mayoría de las personas enfermas mejoran con descanso y remedios naturales ya que no se puede suministrar medicamentos cuando se trata de una infección viral. Los antibióticos son para las bacterianas.

Por otra parte, a veces el resfriado dura más tiempo o tienes muchas recaídas a lo largo del año. Eso se debe al rinovirus que es la causa más frecuente de virus de los resfriados y hay hasta 100 tipos de virus. De ahí, que enfermes repetidas veces. Aunque el organismo "recuerde" la infección previa que has tenido, lo más probable es que el virus sea diferente.

Cómo prevenir el resfriado

Malas noticias. El resfriado por sí mismo no se puede prevenir. Lo que sí se puede hacer es evitar el contagio lavándote mucho las manos, más aún si has estado en contacto con alguien que haya estado resfriado, evitar tocarte la nariz, los ojos o la boca. Los resfriados se contagian por las gotitas de aire que se propagan por el ambiente. No le des opción a que se cuelen dentro de ti a través de estos orificios.

Si ya te has contagiado, evita hacer tú todo lo anterior para que no seas el causante de expandir el virus. Si tienes mucho malestar, toma paracetamol, mucho mejor que ibuprofeno ya que los principios activos del paracetamol tratan el dolor leve y moderado, a veces acompañado de fiebre, durante el tiempo que dure el resfriado o si llegara a convertirse en gripe.

Así que, a no ser que el médico lo prescriba, no tomes antibiótico. De todas formas, en el caso de que todos estos síntomas persistan o el resfriado se prolongue más de lo debido, lo más aconsejable es acudir al médico y que te evalúe de una forma más precisa para descartar posibles problemas graves.