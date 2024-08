¿Qué hay detrás de la gordofobia y por qué van en contra de personas como la waterpolista Paula Leitón?

Vivimos pendientes del físico y de la apariencia. Vivimos con el temor a engordar y para ello se hacen prácticas insanas como dietas carentes de nutrientes, uso de cremas y todo tipo de productos estéticos o hacer ejercicio sin un control profesional. Nadie quiere ser discriminado o rechazado por tener un cuerpo con sobrepeso o con obesidad. Nadie quiere ser objeto de burlas, porque el "gordito" es siempre el centro de las bromas de los grupos de amigos.

Se llama gordofobia y, aunque quienes la sufren cada vez prestan menos atención a los comentarios negativos sobre su cuerpo, siguen haciendo mucho daño.

Una vez alguien estableció unas medidas estándares de belleza y todo lo que se salga de esos patrones no está bien visto en la sociedad. Discriminamos, estigmatizamos, excluimos socialmente a las personas que no lo cumplen, etc. porque la gordofobia está profundamente asociada a estereotipos negativos que relacionan directamente la gordura con la falta de disciplina, la pereza o la falta de salud, lo cual no siempre es cierto.

Tenemos el caso reciente de la waterpolista española, Paula Leitón, que ha ganado junto con su equipo el oro en las olimpiadas. La deportista ha sido duramente criticada por su físico, aunque también muy apoyada.

Hay muchos profesionales de la psicología, entre los que se incluye Patricia Ramírez (Patri Psicóloga) que repiten hasta la saciedad que se "deje de criticar a los cuerpos porque sí, ni porque haya ganado el oro ni sin ganarlo".

La mayoría de las personas tenemos interiorizado que la delgadez es lo normal y que la obesidad se sale de esa norma, por lo que para muchas personas, al ser diferente, dan un trato diferente.

Qué hay detrás de la gordofobia

Desde el sistema se les oprime mediante el acceso a transporte y espacios públicos, y falta de oportunidades de movimiento. Se les tilda de poco deportistas y perezosos, pero pocos son los gimnasios o centros deportivos para que personas con mucho peso puedan hacer deporte.

Tenemos una vez más el ejemplo de Paula Leitón que ha sido duramente criticada por su condición física cuando también ha demostrado ser perfectamente capaz de desarrollar su trabajo que le ha llevado a conseguir, tal como ella ha dicho, "un sueño que tenía desde enana".

El estigma de peso nos ha hecho creer que la delgadez es sinónimo del éxito y hace que la gordofobia también la ejerzan las propias personas sobre sí mismas porque sus cánones anatómicos no se ajustan a lo que se considera normativo. Los estereotipos nos han inculcado que quien está gordo es porque no comen de forma saludable, no hacen deporte, están deprimidos, son torpes y descuidados y no tiene voluntad ninguna.

Es lo que siempre nos han enseñado. Desde los anuncios en televisión, las redes sociales, el sistema de tallas de las tiendas de moda, los productos de belleza, hasta el tamaño de las butacas del cine o del metro: el sistema y la sociedad están configurados para las personas delgadas.

Por eso, cuando tenemos que imaginar a una persona sana en nuestra cabeza, la asociamos con la imagen de una persona delgada, pero desde el punto de vista profesional, la dietista y nutricionista, Julia Farré, "la salud de una persona está compuesta por una multitud de variables".

¿Se puede combatir la gordofobia?

Combatir la gordofobia implica reconocer y desafiar estos prejuicios, promover la aceptación de la diversidad corporal y garantizar que todas las personas, independientemente de su tamaño o forma, reciban un trato justo y respetuoso. Porque no se trata de fomentar la gordura, sino del respeto a que todos podemos tener cuerpos diferentes, al igual que en una orquesta hay muchos instrumentos diferentes y todos tienen su lugar.

La gordofobia es un comportamiento como el racismo o el machismo, por lo que todos podemos aportar nuestro grano de arena para ser un poco menos gordofóbicos, más tolerante con lo diferente y empáticos a la hora de decir según qué comentarios.

Podemos hacerlo cambiando nuestra percepción sobre lo que son realmente las personas que tienen sobrepeso y para ello, la dietista y nutricionista nos da algunas recomendaciones: