La importancia de desconectar en vacaciones para volver a conectar

Agotamiento, irritabilidad, cansancio, problemas dermatológicos... son entre otros los síntomas que te indican que no estás bien saludablemente y que necesitas, no solo descansar, sino también desconectar en vacaciones. No es lo mismo desconexión que descanso. Puedes estar descansando, pero sigues mirando el móvil compulsivamente, contestando correos, consultando las redes sociales, incluso, cogiendo el teléfono en medio de una reunión de ocio.

Ponerte en modo de desconexión de manera repentina es muy complicado cuando estás subido en la rueda de la rutina. Necesitamos poco a poco ir bajando las pulsaciones del ritmo estresante del día a día. Es una de las razones por las que cuando estás estresado, se recomienda practicar la meditación con la que aprendes a respirar, a relajarte y a ser consciente del momento presente. Pero a veces estás descansando y aunque tu cuerpo esté en modo reposo, tu interior no lo está. Para disfrutar de las vacaciones se necesitan periodos de más de 4 o 5 días.

Respecto a esto, los profesionales aconsejan "más descansos y menos planificación". Teniendo en cuenta las fechas en la que estamos, esto no es del todo compatible. Las navidades es una fecha de justo todo lo contrario, planes y compromisos por todos los sitios. Parece como si quisiéramos hacer en unas semanas todo lo que no hemos hecho durante el año: salir lo que no hemos salido, comprar lo que no hemos comprado y encontrarnos con quien únicamente vemos en Navidad.

Consejos para dejarte llevar por tu tiempo libre

A veces no es posible tener tantos días libres, pero eso no quiere decir que no puedas hacer nada al respecto. Todo lo contrario. Aunque tengas que trabajar, también puedes hacer actividades que te resulten placenteras. Es una cuestión de salud, más que de capricho ya que durante los días que tienes libre puedes aprovechar para relajarte, reparando el organismo de los daños que provoca el aumento de cortisol por el estrés y la ansiedad.

Cuando la mente está saturada, cuando sufres síndrome del trabajador quemado se produce un bloqueo en tu mente que te impide avanzar, por lo que el descanso te ayudará a mejorar la creatividad con la que abrir puertas a nuevas estrategias e ideas que, bajo la presión del estrés, no florecerían. En tu día a día, el cerebro está sometido a una constante sobreestimulación y en los periodos de desconexión deja de prestarle atención a esa cantidad de estímulos y se activan otras áreas cerebrales. Lo que sucede es que gracias a esa desconexión, la mente se desbloquea, posibilitando el análisis completo de la información disponible, por lo que favorece la capacidad de tomar mejores decisiones.

Si estás de vacaciones y descansas, pero no desconectas, tampoco vuelves con la frescura mental deseada porque desvincularte de todo ayuda a liberar las endorfinas y a activar los circuitos neuronales de recompensa ("porque yo me lo merezco"), estimulando la dopamina y la serotonina en el cerebro. De esta forma, se reduce la ansiedad y los pensamientos negativos que provocan inseguridades y malas decisiones.

Aprende a desconectar

No todas las personas, por sus condiciones laborales, pueden disfrutar de vacaciones, pero sí se puede aprender a desconectar. Date el permiso de aburrirte unas horas y resiste la tentación de tocar las nuevas tecnologías.

Baja el ritmo y observa la vida como si la estuvieras viviendo a cámara lenta. Poco a poco, notarás los beneficios mentales que te aporta. Parece como si se apagara el ruido de tu mente que te dice cosas como que cumplas con las obligaciones e, incluso, te incita a sentirte culpable porque no estás aprovechando del todo el tiempo de trabajo.

No hace falta que hagas grandes cosas, simplemente permítete tomarte un café o lo que quieras en un bar, sin prisas. Ya verás que ese rato que, pocas veces te concedes, te sabe "a gloria". Las cosas sencillas a veces son más placenteras, siempre y cuando se vivan al 100%, lo que quiere decir, que si estás haciendo algo contigo, olvida las nuevas tecnologías. Es tu momento y sobran.