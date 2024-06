La industria farmacéutica impulsa el 90% de la investigación clínica

La vicepresidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, ha afirmado que las compañías farmacéuticas promueven cerca del 90% de la investigación clínica en España, y ha asegurado que el país es líder en ensayos clínicos en Europa “gracias a la colaboración entre las empresas y el sector público”. Así lo han manifestado en la inauguración de la 17 Conferencia anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica en Barcelona, impulsada por la Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores de Farmaindustria en colaboración con Fenin, que agrupa a empresas de tecnología sanitaria; Asebio, del sector biotecnológico; Veterindustria, ámbito veterinario y Nanomed, plataforma española de Nanomedicina.

Fina Lladós, vicepresidenta de Farmaindustria, ha insistido en la importancia del “trabajo colaborativo” entre Administración pública, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, investigadores, hospitales, clínicos, comités de ética, pacientes y compañías farmacéuticas. “Ahora estamos en un momento único para convertir a nuestro país en un hub mundial de innovación e investigación biomédica que impulse el cuidado de la salud poniendo a los pacientes en el centro. Y estoy convencida de que ese logro sólo lo conseguiremos con una estrategia basada en la colaboración”, afirmó Llados.

Financiación Las biotecnológicas aspiran a ver crecer los consorcios público-privados

Durante el encuentro se repasaron diferentes iniciativas para conseguir una mayor participación de las comunidades autónomas en la investigación clínica, del necesario impulso de la transferencia de conocimiento, de cómo acelerar la innovación en salud One Health y, sobre todo, de la capacidad de nuestro país de convertir el conocimiento en soluciones innovadoras con impacto social y económico. “La investigación biomédica es el motor de la innovación en el sector de Tecnología Sanitaria, un sector con un gran potencial que tiene y tendrá un papel fundamental en la construcción de nuevos sistemas de salud más modernos y con mayor capacidad para mejorar la salud y calidad de vida de las personas”, señaló el vicepresidente de Fenin, Dionisio Martínez de Velasco.

Otro de los desafíos depende en gran medida de la inversión pública en investigación biomédica básica. Así lo ha resaltado el director general de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), Ion Arocena, quien ha destacado que para que todas las inversiones en ciencia se traduzcan en un impacto real para la sociedad es crucial lograr esa transferencia de la tecnología. “En España, la mayor parte de las compañías biotecnológicas que se crean se han especializado en cubrir uno de los eslabones críticos de la cadena de transferencia: convertir los descubrimientos científicos en tecnología. Una fotografía en la que identificamos importantes barreras cuyas soluciones pasan por la combinación de políticas y ayudas públicas destinadas a incentivar los consorcios público-privados”, ha resaltado Arocena.

Otro de los retos globales actuales es el que abarca el concepto de One Health. Y es que, como ha puesto de manifiesto el director general de Veterindustria, Santiago de Andrés, las enfermedades no conocen fronteras, idiomas o especies. “Algunas han sido muy conocidas en los últimos años por la prensa; enfermedades como la viruela del mono, la rabia, la influenza aviar, el coronavirus… pero es necesario seguir trasladando el concepto de One Health-Una sola salud, ya que, según datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, el 60% de los patógenos en humana tienen el origen en los animales y el 75% de las enfermedades emergentes son zoonóticas”.

Por su parte, el director científico de Nanomed, Josep Samitier, ha destacado como la nanomedicina, con su capacidad para innovar en diagnóstico y tratamiento, puede jugar un papel fundamental en mejorar la salud global y reducir las desigualdades.